A Varese, nascono gli incontri di educazione sanitaria per anziani

L’invecchiamento progressivo della popolazione rappresenta una sfida per il sistema sanitario, per questo motivo, al fine di rendere consapevoli gli anziani del proprio stato di salute e dell’importanza di seguire adeguati stili di vita, è nato a Varese un protocollo di intesa, che unisce Farmacie e Parrocchie nella realizzazione di attività di educazione sanitaria rivolte alle patologie croniche più importanti, così come temi più generali quali alimentazione, stili di vita sana e aderenza terapeutica.

“Le farmacie sono uno dei punti più capillari – ha spiegato Guido Bonoldi, consigliere delegato per la sanità – Ed è necessario stare vicino ai cittadini, soprattutto agli anziani. Ci è sembrato utile dare la possibilità alle farmacie della città di Varese che lo vorranno, di promuovere incontri per persone anziane di educazione ed informazione sanitaria. Fondamentale è la sinergia creata per la realizzazione di questo progetto: sinergia che si realizza laddove tutti quelli che partecipano ottengono un guadagno, ovviamente in termine di scopi”.

I relatori per gli incontri saranno scelti dalla Scuola di Specialità in Geriatria e Ordine delle Professioni Infermieristiche.

“Nel momento in cui si è prospettata questa possibilità io sono stato colpito dal fatto di una prospettiva che concretizza molto il concetto di unione – ha aggiunto Monsignor Luigi Panighetti – unisce parrocchie e farmacie, per creare un reale servizio alle persone, soprattutto anziane. Si tratta di due realtà, quella della Farmacia e della Parrocchia, che devono essere vicine agli anziani”.

Presenti all’incontro anche il Sindaco di Varese Davide Galimberti, Dott. Luigi Zocchi, Presidente di Federfarma Varese, Prof. Andrea Maresca, Direttore Scuola Specialità in Geriatria dell’Università dell’Insubria e Dott. Aurelio Filippini, Presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Varese.