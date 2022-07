Varese Praticittà, la lista civica del sindaco Galimberti, guarda con interesse al partito di Pizzarotti

Anche a Varese si guarda con attenzione all’idea lanciata nei giorni scorsi dall’ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti per una nuova Lista Civica Nazionale, ovvero un’operazione come quella che avviene nei Comuni e nelle Regioni, dove le liste civiche si presentano in appoggio ai partiti ed allargano la partecipazione alla società.

Una proposta che ha colpito in particolare gli esponenti dell’associazione Varese Praticittà, la lista civica che sostiene i sindaco Davide Galimberti.

«Siamo rimasti colpiti da una frase dell’ex sindaco – spiegano la vicesindaca Ivana Perusin (nella foto) e Davide Cazzaniga, presidente dell’associazione Varese Praticittà – All’inizio del suo post Pizzarotti ha scritto: «Mettiamoci la testa». Questo è esattamente lo spirito che ci ha spinto alla creazione della lista Varese Praticittà, che si è trasformata, al termine delle elezioni, in Associazione Varese Praticittà. Metterci la testa, metterci le nostre capacità, le nostre competenze ed esperienze, sia professionali che amministrative, al servizio delle Amministrazioni stesse ed a favore di tutta la Comunità. Impegnarci in prima persona andando al di là della pura dialettica politica, e cercando di avvicinarci e coinvolgere le persone della società civile, che faticano a riconoscersi totalmente nei partiti tradizionali ma invece si sentono accolte e rappresentate da un centro moderato e che, in questo particolare momento per il nostro paese, non si ritrovano assolutamente nella destra guidata da Giorgia Meloni. Pizzarotti aggiunge: «Si sta parlando tanto di una lista civica nazionale che impegni sindaci, amministratori locali, associazioni e promotori dei più vivaci e liberi progetti del territorio». La nostra Associazione è stata promotrice di diverse iniziative dedicate a temi veri, concreti, reali, che le nostre concittadine e concittadini vivono ogni giorno. Abbiamo discusso con cittadini ed esperti di adolescenza, di disturbi alimentari, di diversità di genere, intesa soprattutto come opportunità per le donne di mettere all’opera e sviluppare il proprio talento, in particolare nel mondo del lavoro, e di molto altro. Le persone che hanno deciso di percorrere con noi questo percorso sono profondamente convinte che la differenza la facciano le persone, le loro capacità, la preparazione, il metodo nell’approcciare le diverse questioni e soprattutto la loro vicinanza al territorio. In questo contesto ci sentiamo di dire al sindaco Pizzarotti: Varese Praticittà c’è, pronta a sostenere questo esperimento politico che crediamo possa davvero fare la differenza”.