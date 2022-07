Varese sotterranea: visita ai due rifugi antiaerei

Appuntamento sabato 9 luglio e 6 agosto: verranno aperte per Lombardia Segreta il Rifugio antiaereo di via Lonati, che si sviluppa sotto la collinetta dei Giardini Estensi e del Rifugio di Viale dei Mille, realizzato sotto la collina nel quartiere di Biumo Inferiore

Durante la seconda guerra mondiale nel sottosuolo di Varese vennero realizzati numerosi rifugi antiaerei, per offrire alla cittadinanza la possibilità di proteggersi dai bombardamenti degli Allineati, che miravano ad indebolire l’apparato bellico italiano colpendo l’azienda Aermacchi, ubicata immediatamenta al di fuori dei limiti del centro cittadino.

Con la fine della guerra, questi ricoveri sotterranei persero la loro funzione, rimanendo chiusi, a tal punto da quasi dimenticarne l’esistenza.

Si potranno visitare due tra le più interessanti e suggestive installazioni sotterranee di questo genere che verranno aperte per Lombardia Segreta in via eccezionale: si tratta infatti del Rifugio antiaereo di via Lonati, che si sviluppa sotto la collinetta dei Giardini Estensi, nei pressi di Villa Mirabello, e del Rifugio di Viale dei Mille, realizzato sotto la collina nel quartiere di Biumo Inferiore.

Appuntamento sabato 9 luglio e 6 agosto:

1° Turno di VISITA: 17.00

2° Turno di VISITA: 19.00

3° Turno di VISITA: 21.00

4° Turno di VISITA: 23.00

DURATA: 1h30’ circa

VISITA: condotta da speleologo professionista

RITROVO: all’ingresso del rifugio in Via Fernando Lonati, 26b, 21100 Varese (VA)

CONTRIBUTO: consigliato all’Associazione per l’organizzazione e la visita guidata

IMPORTANTE: per partecipare a questo evento è necessario compilare il MODULO associativo di Lombardia Segreta

PRENOTAZIONE obbligatoria dal sito: https://lombardiasegreta.com/varese-sotterranea-visita-ai-2-rifugi-antiaerei/