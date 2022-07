I varesini Radio Aut alle finali nazionali di Sanremo Rock 2022

Una band varesina alle finali di Sanremo Rock 2022, il più longevo contest nazionale per artisti singoli, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock (indie, alternative, pop rock, hard rock. Prog, metal, ecc) e trend (pop, cantautorato, hip hop, blues, funk, folk, ecc) e tutte le possibili “declinazioni” trasversali ai generi.

Ad approdare alle finali che si terranno all’Ariston di Sanremo dal 5 al 9 settembre con finalissima sabato 10 settembre sono i Radio Aut, gruppo pop composto da Andrea Faraci (voce principale), Marco Baragetti (chitarra elettrica, chitarra acustica, ukulele), Andrea May Addabbo (chitarra elettrica), Mattia Gadda (basso, controcanto), Marco Verduci (batteria, controcanto), prodotti da Pauserelax e con la direzione artistica di Wonderskhan.

Il gruppo si è aggiudicato la possibilità di giocarsi le proprie carte vincendo la finale del contest musicale regionale svoltosi a Monza a inizio luglio al Club The Bank.

Il Sanremo Rock & Trend Festival è nato nel 1987 come “costola” del più famoso Festival della Canzone italiana e ha portato al successo moltissimi cantanti e gruppi musicali del panorama italiano: sono passati sul palco di Sanremo i Litfiba, Ligabue, i Tazenda, Laura Bono, i Bluvertigo, i Denovo, gli Avion Travel solo per citarne alcuni, senza dimenticare i big stranieri come Duran Duran, Europe, Spandau Ballet, Bob Geldof, Paul Simon, Paul McCartney, George Harrison, The Smiths, Whitney Houston o ancora Gianna Nannini, CCCP, Edoardo Bennato, Carmen Consoli, Subsonica, Almamegretta, Irene Grandi.

Un bel palcoscenico dunque per il gruppo varesino, il cui primo album è uscito a ottobre 2021 col titolo “Sarà Che Non Vivo Più Il Mattino”. A portare in finale i Radio Aut, che hanno una lunga storia alle spalle fatta di 25 anni di prove, concerti, scrittura ed elaborazione di musica originale e testi in italiano mescolando elettronica, funky e pop è stato il singolo “Esser fuori per starci dentro”.