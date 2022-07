Il “Varesino per amore” Massimo Stano vince anche ai mondiali di atletica

Massimo Stano è il marciatore più forte del mondo. L’atleta delle Fiamme Oro si ripete e dopo aver vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nella 20 km lo scorso agosto (leggi qui), si rifà ai mondiali di atletica che si stanno svolgendo a Eugene, in Oregon, negli Stati Uniti d’America.

Stano ha conquistato il primo posto nella 35 km di marcia confermandosi il più forte marciatore al mondo al termine di una gara strepitosa, completata con il record italiano di 2 ore, 23 minuti e 14 secondi, chiudendo con un finale devastante negli ultimi 5 km di percorso, staccando tutti gli avversari e arrivando al traguardo da trionfatore.

Un oro, l’unico della spedizione azzurra negli Usa, che sa anche di Varese perché Stano è sposato con la varesina Fatima Lofti, alla quale dedica questo successo: “Non ho parole, sono stracontento e strastanco dopo aver vinto questa gara. Ho cercato di risparmiare più energie possibili nei primi 20km, a 7 km dall’arrivo ho voluto far capire agli altri che volevo vincere a ogni costo. La vittoria è per Fatima, mia moglie, e per la piccola Sophie, ma anche per Antonella Palmisano che è infortunata ma sono sicuro che se fosse stata qui avrebbe difeso anche lei l’oro olimpico”