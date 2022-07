Il Varesotto regala una “generazione d’argento” ai Mondiali di Canottaggio Under 19

Erano chiamati a delle grandi prestazioni nel “lago di casa”e si sono fatti trovare pronti, sfiorando per ben quattro volte il gradino più alto del podio. Ai Mondi di Canottaggio delle Schiranna, conclusisi oggi, brillano d’argento vivo i giovanissimi atleti del Varesotto, impegnati oggi nelle finali Under 19.

Sebbene l’ultima giornata dedicata al “remo giovanile” ha visto come grande protagonista le vogatrice greche (tre ori e primo posto nel medagliere odierno, all’Italia quello complessivo) la compagine azzurre non ha certamente sfigurato. Merito, appunto, dei tanti atleti della nostra provincia, in acqua in ottima compagnia insieme agli iridati Marco Prati e alle ragazze del “quattro senza femminile” Giorgia Scattella, Lucrezia Monaci, Benedetta Pahor, Elisa Grisoni, autrici del nuovo record mondiale della categoria (6.32.76)

Volendo utilizzare un’espressione cara alla letteratura russa – in riferimento ai grandi del Novecento come Pasternak o Anna Achmatova – si potrebbe dunque parlare di generazione d’argento, con la speranza vivissima che ai prossimi appuntamenti internazionali la lega della medaglia si trasformi in oro.

Caterina Monteggia e i fratelli timonieri Fanchi: doppio argento nel “quattro con”

Pronti, via: le prime due regate azzurre sono subito nel segno dei due timonieri varesini Margherita e Lorenzo Fanchi. Accanto a Margherita, nel “quattro con femminile”, anche l’angerese Caterina Monteggia che ha aiutato a colpi di remi la squadra ha tener testa alle statunitensi, troppo forte e lanciate verso il primo dei trionfi di giornata.

Medesima sorte anche per il maschile, alle spalle invece dell’Austria dopo un’ottima rimonta sulla Turchia. “La nostra è stata una gara combattuta fin dall’inizio – commenta Lorenzo, poco prima della premiazione, insieme a Santo Zaffiro, Nicola Mancini, Jacopo Sartori, Giulio Zuccalà -. Siamo partiti in quarta posizione, ma ci abbiamo creduto fino alla fine e ce l’abbiamo fatta a trovare il podio”.

Vittoria sfiorata per Maichol Brambilla nel “quattro di coppia”

È stata una vera e propria sfida a quattro nel “quattro di coppia maschile”, quella tra Germania, Italia, Gran Bretagna e Repubblica Ceca. I cechi si sono aggiudicata l’oro solo all’ultimo respiro respingendo l’assalto azzurro dell’imbarcazione che vedeva a bordo il varesino Maichol Brambilla con Stefano Solano, Marco Gandola (Tremezzina) e Matteo Belgeri (Bellagina).

“Un argento così, qui in casa, brucia – ammette Brambilla -. Purtroppo nella prima parte non è andata come volevamo ma ci siamo ripresi bene. Un secondo posto che, per come abbiamo reagito e per come siamo stati lucidi nell’ultimo momento, per me vale come un oro”.

L’impresa in rimonta di Aurora Spirito

Quello della gaviratese Aurora Spirito nel singolo femminile è stato un piccolo capolavoro.

La giovanissima, sostenuta da un pubblico caldissimo, non si è mai data per vinta e, metro dopo metro, in un crescendo ha conquistato il sesto argento azzurro di giornata. Dopo aver aver scalato e rubato le posizioni a Germania e Svizzera, Spirito si è piazzata dietro solo all’imprendibile Aikaterini Gkogkou, atleta che ha lanciato la Grecia in cima al medagliere Under19.

“Prima di ogni gara la speranza è sempre quella di poter vincere una medaglia, ma non si sa mai come può andare a finire una regata – commenta sorridendo Aurora -. Sono stata concentrata per tutta la gara ma ho sentito la spinta dei tifosi: è stato qualcosa di incredibile”.

MEDAGLIERE UNDER 19

MEDAGLIERE COMPLESSIVO (U19 e U23)

ITALIA: 8 Oro – 8 Argento – 3 Bronzo

USA: 5 Oro – 3 Argento – 2 Bronzo

GRECIA: 5 Oro – 1 Bronzo

GERMANIA: 4 Oro – 6 Argento – 8 Bronzo

GRAN BRETAGNA: 4 Oro – 4 Argento – 2 Bronzo

ROMANIA: 2 Oro – 2 Argento – 3 Bronzo

AUSTRALIA: 2 Oro – 2 Bronzo

BELGIO: 1 Oro

OLANDA: 1 Oro

REPUBBLICA CECA: 1 Oro

SERBIA: 1 Oro

SUDAFRICA: 1 Oro

URUGUAY: 1 Oro

SVIZZERA: 2 Argento – 1 Bronzo

TURCHIA: 2 Argento – 1 Bronzo

LITUANIA: 2 Argento

IRLANDA: 1 Argento – 3 Bronzo

CANADA: 1 Argento – 1 Bronzo

NUOVA ZELANDA: 1 Argento – 1 Bronzo

DANIMARCA: 1 Argento

MOLDAVIA: 1 Argento

PERÙ: 1 Argento

SLOVENIA: 1 Argento

FRANCIA: 4 Bronzo

BULGARIA: 1 Bronzo

CILE: 1 Bronzo

POLONIA: 1 Bronzo

SLOVACCHIA: 1 Bronzo