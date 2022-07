Via alla campagna abbonamenti di Pallacanestro Varese. Anche il trust rinnova le sue tessere

Il “Pallacanestro Varese Store”, ovvero il negozio che si trova all’ingresso principale della Enerxenia Arena, si è fatto bello per ospitare da oggi pomeriggio (giovedì 7 luglio) la campagna abbonamenti “Restart together” che dà ufficialmente il via alla prossima stagione sportiva della Openjobmetis.

Il conto alla rovescia scatterà alle ore 16 quando apriranno i battenti dello store per staccare le prime tessere stagionali: in questi primi tre giorni la campagna sarà aperta ai circa mille abbonati della stagione scorsa che avranno la possibilità di esercitare la prelazione sul proprio posto a un prezzo conveniente. Oggi e domani lo sportello sarà aperto tra le 16 e le 20 mentre sabato 9 gli orari saranno 10-13 e 15-19.

Dopo questa primissima fase, la campagna riprenderà dal 14 al 23 luglio e sarà aperta a tutti; anche in questo periodo i vecchi abbonati avranno diritto di prelazione e prezzi convenienti. Sarà anche possibile acquistare le tessere online (il link sarà reso disponibile da giovedì 14). Una terza e ultima fase si terrà quindi a settembre.

IL TRUST ACCANTO ALLA SOCIETÀ

Accanto alla campagna abbonamenti ci sarà anche l’occasione di rinnovare o sottoscrivere l’adesione al trust “Il basket siamo noi”, l’associazione di tifosi che possiede il 5% delle quote societarie. Il trust continuerà ad avere un ruolo centrale nella riorganizzazione di Pallacanestro Varese prevista da Luis Scola che ha di recente acquisito la maggioranza del club.

La campagna associativa di IBSN sarà suddivisa in tre fasce: la tessera gold (500 euro) è quella con il maggior numero di benefit compreso il parcheggio gratuito nell’area ex pista vecchia e la cena di Natale con la squadra; la tessera silver (100 euro) dà la possibilità di usufruire del parcheggio di via Valverde; la tessera green si suddivide tra under 30 (50 euro) e under 20 (20 euro). In tutti i casi i soci avranno lo sconto del 10% sull’abbonamento stagionale. Tutte le informazioni sulla campagna associativa di IBSN sono disponibili a QUESTO LINK.