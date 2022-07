A Villa Della Porta Bozzolo l’estate tra picnic sull’erba e osservazione delle stelle

Il monumentale giardino all’italiana invita gli ospiti a speciali colazioni sull’erba. Ad agosto tornano le osservazioni della volta celeste per la rassegna Astronomi per una notte, a cura dell’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli

In occasione delle Sere Fai D’Estate, Villa Della Porta Bozzolo di Casalzuigno, il monumentale giardino all’italiana con le sue scenografiche terrazze scolpite in pietra, le aiuole fiorite e il belvedere panoramico, farà da scenario a un picnic da gustare in compagnia. I prossimi appuntamenti sono per sabato 9, 16 e 30 luglio, 6, 20 e 27 agosto, venerdì 2 e sabato 10 settembre e si susseguiranno dalle 18.30 alle 21.30. Per chi lo desiderasse, il ristorante “I Rustici” interno alla Villa offre la possibilità di prenotare un cestino da picnic per due persone: per info e prenotazioni daniela@schiaffi.it.

Inoltre, mercoledì 10 e giovedì 11 agosto e venerdì 16 settembre tornano le osservazioni della volta celeste per la rassegna Astronomi per una notte, a cura dell’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli del Campo dei Fiori. Alle ore 22, visitatori e astrofili potranno partecipare all’osservazione guidata della Luna, Saturno e degli astri più luminosi con un telescopio e la proiezione in tempo reale su schermo.

La Villa sarà aperta dalle ore 18 e offrirà la possibilità di riservare un cestino da picnic al ristorante “I Rustici”, da gustare in attesa del calar del sole. Per tutte le serate, ingressi a Villa e parco con visita guidata: Intero € 18; Ridotto 6-18 anni € 11; Iscritti FAI, Residenti nel Comune di Casalzuigno, Convenzioni e disabili € 6; Studenti 19-25 anni € 12; Famiglia (2 adulti + 2 figli 6-18 anni) € 47; Ridotto 0-5 anni gratuito. Ingressi solo parco: Intero € 5; Ridotto 6-18 anni € 11; Iscritti FAI, Residenti nel Comune di Casalzuigno, Convenzioni e disabili gratuito; Studenti 19-25 anni € 4; Famiglia (2 adulti + 2 figli 6-18 anni) € 13; Ridotto 0-5 anni gratuito. Per chi si iscrive o rinnova l’iscrizione al FAI il giorno dell’evento l’ingresso è gratuito. Villa Della Porta Bozzolo è museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Gli eventi delle Sere FAI d’Estate a Villa Della Porta Bozzolo si svolgono con il Patrocinio del Comune di Casalzuigno.