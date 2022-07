Violento temporale sul Basso Varesotto, Saronno “assediata” dall’acqua

Violento temporale, qua e là anche con grandine, sul Basso Varesotto. La pioggia, pur lungamente attesa, ha causato danni e problemi soprattutto a Saronno: sono decine gli interventi in corso dei vigili del fuoco nella serata di martedì 26 luglio.

Nella città del santuario ci sono stati diversi black out e sono stati allagati i sottopassi della ferrovia di via Primo Maggio e via Milano. Sono rimasti bloccati anche alcuni veicoli: in via Milano è intervenuto anche il 118 con ambulanza in codice giallo, alle ore 22

Grande la massa d’acqua caduta dal cielo, ma anche la grandine che sta causando danni anche ai veicoli. Diffusi poi gli allagamenti in stabili privati e anche all’ospedale (notizia in attesa di dettagli).

Problemi segnalati anche nelle località dei dintorni, come Gerenzano e Uboldo. I vigili del fuoco intervengono anche per tagli di alberi caduti sulla sede stradale.

Grandine in una corte del centro. Immagine dal gruppo facebook Sei di Saronno se

Il forte temporale sta causando problemi anche a Legnano, in particolare al quartiere Canazza, e dintorni. Il temporale è stato violento anche su Malpensa.

Meno violente sono le precipitazioni nella zona tra Gallarate, Busto e la Valle Olona (video sotto a Gorla Minore, dal gruppo Oggi in Valle Olona): abbondante l’acqua caduta, ma sembra senza grandi danni e senza grandine.

Articolo aggiornato alle ore 22.55 di martedì 26 luglio 2022