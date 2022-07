Visite ed esami la sera e nei giorni festivi: radiologie e cardiologia interventistica in prima linea per il recupero delle liste d’attesa

Prosegue l’impegno di ASST Sette Laghi per il contenimento delle liste d’attesa.

Grazie alla disponibilità dei professionisti delle Radiologie dirette dal professor Massimo Venturini, dal dottor Leonardo Callegari e dal dottor Vittorio Luraschi, e alla Neuroradiologia diretta dal dottor Fabio Baruzzi, si possono prenotare esami diagnostici quali TAC, Risonanza Magnetica e Mammografia in orari serali, dalle 16.00 alle 24.00, nei pomeriggi di sabato e nelle giornate di domenica.

Non solo, la Cardiologia ad indirizzo d’urgenza, diretta dalla dottoressa Battistina Castiglioni, dallo scorso maggio ha potenziato la propria attività ambulatoriale inserendo visite cardiologiche con elettrocardiogramma e esami di ecocardiogramma in orario serale, il venerdì nella fascia 16.00 – 20.00.

Dal mese di giugno, inoltre, ha ampliato ulteriormente l’offerta introducendo delle prestazioni prenotabili per almeno un paio di mattine della domenica ogni mese, sempre per visita cardiologica con elettrocardiogramma e per ecocardiogramma.

“La nostra struttura, come tutte, è impegnata a potenziare sia l’attività di degenza, sia l’offerta ambulatoriale. Queste aperture serali e festive sono il frutto della disponibilità, della flessibilità e dello sforzo dei miei collaboratori – tiene a precisare la dottoressa Castiglioni – ma sono soprattutto il frutto di un grande senso di responsabilità. Dietro all’obiettivo regionale di portare l’offerta ambulatoriale al 110% rispetto ai livelli del 2019 c’è un obiettivo etico, una responsabilità appunto: per due anni l’attività ha subito la pressione del covid, ora dobbiamo, e sottolineo dobbiamo, recuperare quelle risposte ai bisogni di salute della popolazione rimasti insoddisfatti. L’ASST Sette laghi, com’è noto, ha subito ancora più di altri ospedali la pressione dell’emergenza, riuscendo comunque a tenerle testa. Ora, con altrettanta responsabilità, stiamo cercando di fare il massimo anche nella ripresa. È importante che i cittadini lo sappiamo, che sappiano di poter contare su di noi, al 110%”.