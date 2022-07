Vittoria Fontana correrà la finale ai Mondiali di atletica leggera in corso di svolgimento a Eugene, nell’Oregon. La velocista gallaratese, che proprio oggi compie 22 anni, ha contribuito a un grande risultato per la staffetta 4×100 che in batteria ha corso in 42.71, nuovo record italiano migliorato di 13 centesimi. (foto Colombo/Fidal)

L’Italia ha ottenuto così il settimo tempo assoluto, meritando il passaggio alla finale e riscattando così la delusione olimpica quando le azzurre furono le prime escluse dalla gara per le medaglie. Oltre a Vittoria Fontana, schierata in ultima frazione, la squadra ha potuto contare sul lancio di Zaynab Dosso, sull’allungo di Dalia Kaddari e sulla curva ben disegnata da Anna Bongiorni. Qualche brivido nell’ultimo cambio ma Fontana è stata brava a calcolare i tempi e ripartire a tutta velocità (10.34 il crono lanciato della Gallaratese).

Nella propria batteria l’Italia è stata preceduta dagli USA (41.56: favorite insieme alla Giamaica), dalla Spagna e dalla Nigeria ma il posto in finale è ampiamente meritato. E forse, vista la sbavatura sull’ultimo cambio, l’Italia ha ancora qualche centesimo da limare rispetto al tempo della batteria. Nella notte tra sabato e domenica (ore 4.30) la finale per le medaglie dalla quale è stata esclusa invece la nazionale maschile oro alle Olimpiadi. Gli azzurri, senza Jacobs, hanno chiuso le batterie con il nono tempo per un epilogo deludente.