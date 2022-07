Prima vittoria per Pozzecco sulla panchina dell’Italia

Prima vittoria da allenatore della nazionale italiana di basket per Gianmarco Pozzecco. La sua Italia batte 92-81 i Paesi Bassi – allenati da un altro italiano, Maurizio Buscaglia – ad Almere e con questo successo si prende anche il primo posto del girone di qualificazione per i Mondiali del 2023.

A poco più di un mese dall’avvicendamento sulla panchina azzurra, con l’addio di Meo Sacchetti che ha aperto le porte al Poz (leggi qui), e a pochi giorni dalla sconfitta contro la Slovenia, contro gli Orange è Simone Fontecchio il braccio armato dell’Italia con 22 punti. Bene anche Spissu e Polonara, con 15 punti a testa.

Alla fine della gara il commento di Pozzecco è stato rivolto ai giocatori e a chi lo ha preceduto: «Prima di tutto voglio ringraziare i ragazzi che hanno giocato stasera, quelli che giocheranno le prossime gare e Meo Sacchetti che ha guidato la squadra fino a poche settimane fa e ha fatto un gran lavoro prima di me. Siamo molto contenti per questa partita, dobbiamo continuare su questa strada, ma credo che abbiamo intrapreso la rotta giusta per fare bene anche nelle prossime. Per ogni coach vincere è molto importante, ma ho al mio fianco una leggenda come Charlie Recalcati che ha vinto tanto e che mi aiuta».