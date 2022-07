Con Vodafone Infinito puoi acquistare i nuovi Apple Watch Serie 7

Oggi puoi acquistare i nuovi modelli di smartwatch Apple Watch Serie 7 e attivare Vodafone OneNumber ottenendo una serie di vantaggi e approfittando delle tariffe convenienti dei piani tariffari Vodafone Infinito. Direttamente dal sito di Vodafone, è possibile acquistare gli smartwatch di Apple a fronte di un piano rateale conveniente, sostenendo la spesa iniziale di un piccolo anticipo.

I modelli di smartwatch Apple abbinabili a Vodafone OneNumber

Sul sito web di Vodafone è possibile acquistare i nuovi Apple Watch Serie 7, si tratta di due smartwatch potenti e dalle prestazioni elevate, con il valore aggiunto della lunga autonomia, molto più prestanti e sofisticati dei modelli di smartwatch Apple precedenti.

In particolare, è possibile scegliere tra i due smartwatch della serie Apple Watch Serie 7 GPS + Cellular 41 mm e GPS + Cellular 45 mm. Per tutti e due i modelli, Vodafone consente di procedere con il pagamento a rate, la formula consiste nel sostenere la spesa di un anticipo e, successivamente, una dilazione in 24 rate, che verranno addebitate sul proprio conto corrente o tramite la carta di credito.

Con il servizio Vodafone Smart Pay, è possibile acquistare entrambi i modelli di Apple Watch Serie 7 pagando semplicemente un anticipo di 89,99 o di 99,99 euro, in base al modello, per poi procedere con il pagamento dilazionato, suddiviso in 24 rate mensili da 16,99 euro.

Un’altra possibilità è quella di attivare Vodafone OneNumber e di associare il nuovo smartwatch al proprio smartphone, così da effettuare chiamate, visualizzare le notifiche e navigare in internet anche se non si dispone dello smartphone nelle vicinanze. Vodafone OneNumber costa 3 euro al mese e consente di sfruttare tutte le funzionalità più importanti dello smartphone tramite il display di Apple Watch.

Lo smartwatch può essere associato al proprio iPhone, ottenendo tre mesi gratuiti del servizio Apple Fitness, per accedere ai programmi di allenamento personalizzati e per tenere traccia delle proprie performance. Una volta esauriti i tre mesi promozionali, il servizio si rinnova in automatico ad un costo di 9,99 euro al mese.

L’acquisto di un Apple Watch Serie 7 viene suggerito con la combinazione di un piano tariffario Vodafone Infinito o Infinito Black Edition. Con Infinito, la spesa da sostenere è di 24 rate mensili da 41,98 euro, successivamente, il solo piano tariffario costa 24, 99 euro al mese. Con Infinito Black Edition la spesa dei primi 24 mesi è di 56,98 euro, in seguito il costo del piano tariffario è di 39,99 euro al mese.

Sia Vodafone Infinito che Vodafone Infinito Black Edition includono minuti, giga ed sms illimitati, da utilizzare per comunicare con lo smartphone e lo smartwatch. Con Infinito la velocità di navigazione è di 10 Mbps, mentre con Infinito Black Edition si può navigare alla massima velocità consentita dalla rete 5G di Vodafone.

Inoltre, per chi acquista uno smartwatch Apple associandolo ad uno dei piani tariffari Vodafone Infinito o Infinito Black Edition, è possibile partecipare al Vodafone Club+, il programma fedeltà di Vodafone che consente di accedere ad offerte esclusive, sconti, promozioni e coupon interessanti e vantaggiosi.