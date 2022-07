Volangera, una domenica dedicata al mondo del volo sul Lago Maggiore

Una domenica dedicata al volo, ad Angera, nel weekend delle Frecce Tricolori. Cortomaggiore, che si occupa dell’organizzazione gli appuntamenti sulla sponda angerese del Lago Maggiore, ha diffuso il programma della giornata del 10 luglio.

La scelta della Città di Angera è stata infatti quella di portare sul pratone di fronte al Lago Maggiore un pezzetto dell’ampio mondo che lega passione e professione al volo. Il miglior modo per omaggiare una Provincia che fa di questo un proprio vanto e che troverà all’ombra della Rocca Borromea lo spazio che si merita.

In mostra, tra le altre attrazioni della giornata, un aliante biposto con un’apertura alare di 20 metri che sarà presente grazie alla disponibilità del celebre Aeroclub Adele Orsi di Calcinate del Pesce realtà storica legata al Volo a Vela. A contendergli la scena un ROBINSON R44, un piccolo elicottero dalla Scuola volo Ezio Denti che, proprio sul Lago Maggiore, organizza CORSI di PILOTAGGIO per il conseguimento di una Licenza di Pilota Privato che Commerciale.

Non saranno da meno gli Idrovolanti degli Amici di Voli di Mare che arriveranno in volo per poi fermarsi, per tutto il giorno, di fronte alla Città. L’occasione sarà buona per fare una chiaccherata con Alessandro Di Piano, Istruttore di Volo, per andare alla scoperta dei segreti legato al Volo Idro. Numerosa la presenza degli Amici di Ali Ticino, un gruppo di appassionati aeromodellisti, che cercheranno di far assaporare il clima che abitualmente si respira nei “Jet meeting International”.

Veri e propri modelli in scala di celebri aerei capaci anche di volare (anche se in questa occasione si limiteranno alla semplice accensione dei motori). Un’occasione unica per vedere da pochi centimetri il celebre MB-339 PAN, ovvero l’Aereo delle Frecce Tricolori. Anch’essi in scala, ma più ridotta, saranno le creature realizzate dai Soci della IPMS ITALIA. È una realtà, nata ben 54 anni fa, che unisce le persone grazie alla passione per il modellismo (e sono oltre 400 quelli iscritti in tutta Italia) presenti anch’essi a VOLANGERA per far scoprire i segreti di un hobby che, qualche anno fa, sembrava destinato a sparire.

Avremo poi modo di festeggiare i 50 anni del 2° Reparto volo della Polizia di Stato di Malpensa. Ci porteranno alla scoperta del servizio aereo che dal 1972 ha la propria base operativa a ridosso delle piste di Malpensa anche grazie ad una postazione multimediale e degli speciali visori che offriranno la sensazione del volo su un AB212 della POLIZIA di STATO. Diventa poi difficile non dare la parola a chi, dal 1948, nella nostra provincia si occupa dell’addestramento dei Piloti Professionisti e dell’Aviazione Generale. Sono gli Amici dell’Aeroclub di Varese che con un proprio stand istituzionale spiegheranno tutte le possibilità ed i corsi per diventare Pilota privato e professionista di aeroplano. VOLANGERA vivrà anche un prologo dell’importante evento che avrà luogo il 17 e 18 Settembre 2022: Angera Città della Mongolfiera.

Questo grazie agli Amici di Idrovolo che saranno presenti con una mongolfiera che farà bella mostra di sé pur vincolata al terreno. A completare questa offerta dedicata al Mondo del Volo ci saranno quelli di “DAI GAS” il convivio dei Paramotoristi della vicina Cimbro di Vergiate.

Infine spazio agli appassionati dei Droni. Autocostruiti in casa che ci offriranno, grazie ad un simulatore con dei visori, la possibilità di un volo virtuale.