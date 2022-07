Volteggio e “pony games”: i diversi modi di andare a cavallo del centro Peter Pan di Tradate

Molte persone tendono ad associare l’equitazione e la disciplina del salto ostacoli come se fossero quasi sinonimi. In realtà, esistono moltissime discipline differenti, adatte alle diverse esigenze di ogni amante dei cavalli, ma forse meno note.

Al Centro Equestre A.S.D Peter Pan di Tradate, ad esempio, il volteggio e i pony games hanno conquistato tutti: partendo da Rachele che, a undici anni, dice che praticare volteggio è la sua grande passione e che la soddisfazione più grande è quella di riuscire a eseguire un esercizio che sembrava impossibile. Anche Camilla è rimasta affascinata dalla disciplina dopo aver visto una gara ed è motivata a raggiungere sempre nuovi obiettivi sostenuta dalla felicità che prova pensando al percorso che l’ha portata a classificarsi in un concorso. Marta, invece, ha aspettato impazientemente di compiere i quattro anni per poter praticare i pony games e ora a 12 anni sono ancora la sua più grande passione.

IL VOLTEGGIO EQUESTRE

Il volteggio è una disciplina equestre che applica la ginnastica artistica al cavallo. È una combinazione di tecnica, preparazione atletica, lato artistico e sintonia con il cavallo.

Chi vuole avvicinarsi a questo sport deve indubbiamente amare i cavalli e la ginnastica ma anche avere molta voglia di mettersi in gioco nella vita di tutti i giorni: per ottenere buoni risultati sono fondamentali la preparazione tecnica e atletica, in certi casi nell’equitazione “classica” con un buon cavallo e un discreto cavaliere si riescono a ottenere discreti risultati (dati dall’animale che va a colmare alcune lacune del cavaliere), nel volteggio invece cavallo, volteggiatore e longueur (colui che conduce da terra il cavallo) devono formare una squadra perfettamente funzionante.

E’ da specificare che per poter praticare il volteggio non è necessario saper cavalcare, i cavalli infatti vengono costantemente tenuti in allenamento da un cavaliere esperto che pratica esercizi dell’equitazione classica e che difficilmente coincide con il volteggiatore (al contrario molti volteggiatori ad alti livelli ammettono di “non sapere stare in sella”).

Purtroppo in Italia questa disciplina non è così nota, come nei paesi nordici, poiché è molto complessa, richiede ampi spazi, cavalli qualitativi, tempo, personale specializzato per la preparazione atletica e spesso viene “sovrastata” da discipline più popolari come il salto ostacoli.

I PONY GAMES

All’interno del Centro Peter Pan ci si può mettere alla prova anche con i pony games: anche in questo caso una disciplina forse un po’ meno popolare, che ha come base l’equitazione classica, alla quale viene aggiunta la pratica di giochi di abilità svolti ad alta velocità e in squadra.

Perché praticarla? comporta sicuramente benefici a livello fisico (richiedendo una preparazione atletica piuttosto consistente) ma anche a livello emotivo: si sviluppa l’empatia verso il cavallo, lo spirito di squadra, il rispetto delle regole e la capacità di identificare i possibili problemi come una responsabilità di tutto il team, quindi si crea lo spirito di collaborazione.

Anche i più piccoli possono approcciarsi alla disciplina dei pony games, come Rebecca e Sofia (dieci anni) e Gaia (nove anni): amano i cavalli, giocare con loro e stare insieme ai compagni della squadra.

In entrambe le discipline l’aspetto fondamentale è quello dello spirito di squadra, a differenza delle discipline classiche che sono più individualiste, e perciò sono adatte per tutti coloro che desiderano condividere il loro amore per i cavalli con altre persone.