Weekend a Casciago con la festa di Sant’Eusebio: fuochi d’artificio, bancarelle e tradizione

È il weekend di Sant’Eusebio, la tradizionale festa del 1 agosto che riempie il prato davanti alla chiesetta millenaria di Casciago.

Si parte sabato 30 luglio dalle 19.30 con la serata fritto misto (su prenotazione cliccando QUI prenotazioni entro giovedì 28 luglio) organizzata dagli Amici di Sant’Eusebio. Come per le altre tre serate che hanno anticipato la festa, il ricavato verrà utilizzato per le opere di ristrutturazione della struttura, con l’intento di migliorarne l’utilizzo e renderla disponibile anche per le associazioni territoriali che ne faranno richiesta per eventi locali.

In vista del 1 agosto si espongono le coccarde che colorano il paese: per chi lo desidera, potranno essere esposte a partire dal 25 luglio in forma autonoma, mantenendo i colori rionali invariati. È possibile acquistare i biglietti della sottoscrizione a premi, la cui estrazione sarà il 1° agosto. Le barelle da allestire, saranno a disposizione in parrocchia a partire dai primi di luglio.

Domenica 31 luglio fiaccolata da Vercelli parte al mattino dal Duomo di Vercelli la fiaccolata fino a S. Eusebio per dare inizio alla Festa con l’accensione del pallone alle 21.30 (per partecipare alla fiaccolata tutte le informazioni sono sul sito della Comunità http://www.comunitasanteusebio.com). Nel pomeriggio “Eusebilandia” dalle 17 con giochi per bambini e genitori. Lo stand gastronomico sarà aperto dalle 17 con patatine e salamelle.

Lunedì 1 agosto è il giorno della festa. Torna lo spettacolo pirotecnico alle 23, atteso da tutti i casciaghesi e da tantissime persone che arrivano da tutta la provincia per ammirare i fuchi d’artificio di Sant’Eusebio: tutti con lo sguardo all’insù per godersi i fuochi dal pratone davanti alla chiesa. Durante la giornata si potrà suonare la campana della chiesa e sarà a disposizione lo stand gastronomico a pranzo e cena, con la possibilità di acquistare il dolce e le ciliegie di S.Eusebio, il miele di Casciago e tanto altro grazie alla presenza delle bancarelle di prodotti tipici e hobbistica, un altro gradito ritorno dopo lo stop imposto dal Covid, si potrà partecipare alla pesca e alle 17 all’incanto delle barelle dopo il corteo dalla chiesa parrocchiale alla chiesa di Sant’Eusebio, a cui seguirà alle 19 l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.

Le Messe sono programmate alle 6.30, alle 9 e alle 10:30. Dalle ore 18 del 1° agosto sarà vietato sostare nel prato accessibile da Via Mazzini (davanti alla Pesca). Saranno agibili i parcheggi da via Pascoli. Martedì 2 agosto alle 20.45 S. Messa commemorativa dei defunti in parrocchia a Casciago.