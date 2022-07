Withney, Mina, Adele e tante altre: “Donne In•Canto” fa tappa a Castellanza

“Donne in canto”, il festival dedicato alla voce femminile in tutte le sue sfumature, fa tappa nel cortile del municipio di Castellanza (in caso di maltempo al Teatro Dante in Via Dante Alighieri 5). La rassegna diretta da Giorgio Almasio, giunta alla 14° edizione con il coinvolgimento ormai di 13 comuni del Milanese e del Basso Varesotto, sarà in città sabato 9 luglio, alle 21.30 con il concerto “Women like Notes”.

La voce di Tullia Barbera, che ha affiancato Elisa nei concerti di fine maggio all’Arena di Verona, sarà accompagnata dalla chitarra acustica di Rosella Cazzaniga. Le due artiste canteranno musica italiana ma anche internazionale, senza confini di generi e stili, con uno sguardo dedicato alla sensibilità e all’immensa forza delle donne. In programma i successi di Nora Jones, Giuni Russo, Withney Houston, Mina, Sade, Ornella Vanoni, Adele e tante altre senza dimenticare Judy Garland, cui è dedicata questa edizione del Festival, e un ricordo al maestro Battiato.

La città di Castellanza sarà inoltre la 1° tappa della “personale” che il Festival riserva quest’anno al talento della Maestra Rosella Cazzaniga, che si esibirà anche a Pogliano il 4 settembre con Deborah Falanga e a Cerro Maggiore il 9 ottobre col Paros Acoustic Trio. L’evento è a prenotazione obbligatoria: si potrà riservare un posto a partire dal 2 luglio sul sito del Festival. All’ingresso sarà possibile effettuare una piccola donazione volontaria a favore del progetto di solidarietà sociale “La valigia di Salvataggio”.