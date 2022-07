Tra Woodstock e colazione da Tiffany: la notte bianca di Somma Lombardo a tema anni Sessanta

Boogie-woogie, rock’n’roll e le atmosfere di Woodstock: sabato 9 luglio Somma Lombardo sembrerà ritornare indietro agli anni Sessanta in occasiono della sua celebre notte bianca, che torna finalmente dopo gli anni di stop forzato a causa del Covid-19.

La presentazione è avvenuta in sala consiliare questa mattina, mercoledì 6 luglio.

L’organizzazione della notte Bianca ha coinvolto il Comune di Somma Lombardo, Confcommercio Ascom Gallarate, il distretto del Commercio Ticino Malpensa, Naturcoop e La Cattedrale, con la messa in campo di tutte le forze a disposizione per rendere l’evento unico. Grazie alla collaborazione dei commercianti i negozi saranno aperti fino a tardi e grazie alla partecipazione del VAMS sarà, inoltre, predisposta un’esposizione di auto e moto storiche.

In diversi luoghi della città saranno allestiti veri e propri set a tema anni Sessanta, in cui si susseguiranno performance e spettacoli dalle 17 fino alla mezzanotte. Tutti i cittadini sono invitati a vestirsi a tema: è prevista la premiazione per il miglior travestimento.

“Vogliamo trasmettere pace e amore”

«La preparazione è iniziata dopo Natale, il lavoro logistico che c’è dietro è molto importante; abbiamo cercato di ampliare lo spazio espositivo per avere una dimensione più a misura d’uomo della manifestazione: più di un chilometro di festa», ha spiegato l’assessore alle Attività economiche e turismo, Francesco Calò, «con il tema degli anni Sessanta, che ci fa venire in mente lo slogan “pace e amore”, vogliamo infondere serenità alle persone in questo periodo di guerra».

«Dopo tre anni di pausa forzata la gente ha voglia di uscire e di riprendersi la propria vita», ha commentato Emiliano Cecco di Ascom.

«Sarà una serata aperta tutti; chiediamo alla collaborazione dei residenti sul Sempione di portare un po’ di pazienza perché dalle 13 il Sempione sarà chiuso e sarà allestita l’area», ha continuato l’assessore.

I luoghi della festa

Un evento itinerante che si snoderà in diversi punti della città legati dal filo rosso del Sempione, che per l’occasione sarà chiuso al traffico veicolare già a partire dalle ore 13.

L’inaugurazione sarà in piazza Vittorio Veneto alle 17, con Rudy Neri e un palco a disposizione per il karaoke. In piazza Pozzo prenderà vita un vero e proprio villaggio Hippy con musica dal vivo, tavoli all’aperto per il punto ristoro e l’immancabile musica anni ’60 live e vinili con Christian Chichouse e Beppe Live.

In Piazza Scipione gare di ballo ed esibizioni di boogie-woogie & Rock n’Roll acrobatico con special guest Simone di Gregorio. In via Mameli negozi di moda, make up e art tatoo per ricreare lo stile iconico degli anni ’60 e per mettersi alla prova con il laboratorio tessile dell’Associazione casa di Marina.

Lungo via Milano spazio allo Street Food, con numerosi tavoli di ristoro e l’accompagnamento musicale sempre in stile anni ’60 della Blumovida Band; un vero e proprio beach party con pinne, fucile ed occhiali proprio come recitava la celebre canzone di Edoardo Vianello; l’atmosfera sognante di Audry Hepburn in colazione da Tiffany.

Negli spazi de La Cattedrale ritorno a Woodstock 1969. Rivivere l’evento clou degli anni ’60 dal punto di vista della musica rock non solo sarà possibile ma d’obbligo. Spazio dedicato anche ai bimbi con una zona dedicata per giocare, colorare e divertirsi con animazione e sorprese. Evento realizzato in collaborazione con la Compagnia Quelli del ’63.

Il Castello Visconti di San Vito sarà aperto dalle 21 alle 23 con visite guidate (costo 5 euro) ogni mezzora per un massimo di 20 persone per turno, durante le quali sarà proiettato un filmato degli anni ’60 realizzato dalla televisione Svizzera in lingua francese con sottotitoli in Italiano e sarà possibile fare un salto indietro nel tempo con l’album di famiglia delle foto dell’ultimo marchese risalenti proprio agli anni ’60.

Come parcheggiare

I parcheggi consigliati sono: l’area Mercato, quello esterno del Gigante (il parcheggio sotterraneo chiuderà regolarmente alle ore 22), l’ospedale e via Fuser, la stazione, l’ex Carrefour, Corso Europa e Corso Repubblica oltre che la zona delle scuole Macchi.

Dal parcheggio in area mercato sarà in funzione una navetta gratuita che porterà i passeggeri in via Roma, mentre dal parcheggio del Gigante la navetta andrà in direzione Ospedale: questa è la novità introdotta quest’anno. Il servizio sarà gratuito. Una seconda novità rapprenda l’ideazione di una playlist su Spotify con tantissimi brani degli anni Sessanta.