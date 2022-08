43enne di Tradate trovato morto in macchina ad Appiano Gentile

Era di Tradate il 43enne trovato morto questa mattina (10 agosto) all’interno della propria automobile ad Appiano Gentile, nel Comasco.

L’auto si trovava parcheggiata all’interno dell’area commerciale di via Salvo D’Acquisto. Poco dopo le ore 6 alcuni dipendenti hanno allertato il 112, riferendo di aver visto un uomo addormentato all’interno di una autovettura, privo di conoscenza.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i soccorritori del 118 con automedica e ambulanza dell’Sos Appiano, che non hanno potuto fare altro che constatare sul posto la morte dell’uomo.

Da una prima ricostruzione, sembra che il 43enne sia stato colto da un malore, ma soltanto l’autopsia potrà chiarire ora le cause del decesso. Dall’analisi delle telecamere si potrà chiarire anche l’orario in cui l’uomo è arrivato nel parcheggio di via Salvo D’Acquisto.