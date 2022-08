50mila voti per le parlamentarie del Movimento 5 Stelle: 86,5% di Sì per il “listone”

I nomi per i singoli collegi – lo diciamo subito – non ci sono ancora. Quindi è inutile cercare chi rappresenterà il Movimento 5 Stelle in Lombardia, nel Varesotto, nell’Alto Milanese. In compenso c’è un primo dato sulla partecipazione: sono 50.014 i votanti alle parlamentarie M5S per le elezioni 2022.

50mila voti su 133.664 militanti pentastellati iscritti. Fin qui si sa solo che la stragrande maggioranza – per la precisione l’86,54% – ha approvato il “listone” che contiene i nomi sicuri da ricandidare «in uno o più collegi plurinominali». Insomma: l’avanguardia del partito, quelli che con candidatura plurima dovrebbero avere garanzia di elezione.

Per la precisione la lista «con criterio di priorità» prevede al primo posto la ex sindaca di Torino Chiara Appendino, a seguire l’ex magistrato Federico Cafiero de Raho, poi Maria Domenica Castellone senatrice uscente di Giugliano di Napoli, il notaio Alfonso Colucci. E poi ancora Sergio Costa, Livio De Santoli, Barbara Floridia, Michele Gubitosa, Ettore Antonio Licheri, Stefano Patuanelli, Riccardo Ricciardi, Roberto Scarpinato, Francesco Silvestri, Alessandra Todde, Mario Turco.

La domanda secca sul “listone” era questa: «Approvi la proposta del Presidente Conte di inserire, con criterio di priorità, nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali i nominativi di cui al seguente elenco?» Per la precisione hanno risposto SI in 43.282 pari all’86,54% dei voti, mentre in 6.732 hanno detto No (p13,46% dei voti).

E le autocandidature “dal basso”, dai territori? Per quelle ci vorrà ancora un po’ di tempo:nonostante la votazione digitale, i risultati verranno resi noti «nei prossimi giorni».

Qui avevamo presentato i candidati originari Varesotto.