A Verbania 3 milioni di euro per cercare perdite d’acqua e digitalizzazione

Acqua Novara.Vco investirà tre milioni di euro per la ricerca delle perdite d’acqua nella rete idrica e per la digitalizzazione a Verbania. La società ha infatti ottenuto grazie a un bando Pnrr un finanziamento europeo di sedici milioni di euro. Aggiungendo direttamente ulteriori quattro milioni, Acqua Novara.Vco ha stanziato per il miglioramento delle proprie reti una somma complessiva di oltre venti milioni di euro.

«Un grande risultato per il territorio raggiunto dal gestore Acqua Novara.Vco – segnala il sindaco Silvia Marchionini – con oltre tre milioni di euro che saranno investiti a Verbania. Contenere le perdite d’acqua, criticità che presenta la nostra rete idrica e continuare i processi di digitalizzazione che aiutano la conoscenza, in uno dei servizi tecnologici più importanti per la comunità, sono scelte fondamentali».

«Si tratta di un obiettivo di modernizzazione non scontato – aggiunge la prima cittadina –, che dovrà essere conseguito con le scadenze del Pnrr entro il 2025, in un’estate in cui abbiamo sperimentato gli effetti dei cambiamenti climatici. Complimenti al Presidente di Acqua Novara.Vco Emanuele Terzoli, al Cda, all’apparato amministrativo e ai dipendenti impegnati ogni giorno ad assicurare interventi puntuali e gli investimenti necessari».