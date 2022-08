A Villa Oliva a Cassano un giorno per prendersi cura del corpo e della mente

Per tutta la giornata di domenica 4 settembre 2022, nella bella Villa Oliva a Cassano Magnago, si terrà l’evento “I Commercianti del Benessere”, appuntamento alla seconda edizione, patrocinato dal Comune, e realizzato dalle attività che in città si occupano del benessere sia fisico che spirituale delle persone.

Sono state coinvolte numerose realtà del Territorio e il rinnovato gruppo di promozione del commercio “Vivi Cassano”, che proporranno al pubblico attività, conferenze e laboratori didattici per rispondere alle tante curiosità dei cittadini in merito a discipline ancora poco conosciute e venire incontro alle più diverse esigenze nel campo del Benessere.

Partecipano alla giornata Lostudio Terapie Naturali, KM hair, Beauty e Barber, Engie Cristalleria, Erborista l’Erbavoglio, Calzoleria ortopedica, Io Naturalmente, Everbaby, Elena Corradin Pasticceria, Luca Parrucchiere, la Cascina Pietrobon, Stefano Cartoleria Idea, Studio Massoterapico Rossetti Nicholas e Farmadinamica di Farmacia Bossi.

Da registrare anche per quest’anno la gradita partecipazione dei volontari della sezione Cassanese dell’Avis che promuoveranno la cultura del dono di sangue e plasma, oltre alla band Romina e gli Accordirò, che intratterrà il pubblico con Intermezzi musicali in tutto l’arco della giornata.

La kermesse cassanese prenderà il via alle ore 10.00 con la premiazione della “Colour Run”, corsa amatoriale tenutasi lo scorso 29 maggio organizzata da Arci sport, G.S Maratoneti e Vivi Cassano per raccogliere fondi da donare alle realtà associative cassanesi che si occupano di disabilità e fragilità legate a malattie invalidanti.

Alla presenza del sindaco Pietro Ottaviani e delle autorità cittadine verrà consegnato il ricavato della corsa ad Associazione Parkinson Cassano Magnago, Associazione Sclerosi Multipla Cassano Magnago ( AISM ), Associazione Famigliari Persone Disabili Cassano Magnago ( AFPD ) e Associazione Più di 21 che servirà per coprire, in parte, i costi che le realtà sostengono per svolgere le lodevoli attività giornaliere a beneficio dei loro utenti.

A seguire la giornata proseguirà fino alle 18.30, con appuntamenti e dimostrazioni cadenzati nel tempo, per dare ai presenti la possibilità di partecipare al maggior numero di attività possibili nelle sale interne di Villa Oliva e negli ampi spazi all’aperto nel parco della Magana, dove si svolgeranno le prove collettive.

Ai visitatori verranno offerte tre esperienze emozionali diverse, suddivise tra conferenze in Villa, attività a cura degli espositori ed attività di gruppo in mezzo al verde, dove i numerosi professionisti di queste discipline, che operano nel territorio, potranno farsi conoscere.

Nel dettaglio, il ricco Programma di domenica 4 settembre è il seguente:

CONFERENZE IN VILLA

– 14.00 Iridologia per tutti

– 15.00 Tendenze Moda Autunno/Inverno 2022

– 15.00 Circle Time delle Donne

– 16.00 Medicina Cinese e Fitoterapia alleate contro lo stress

– 17.00 Incontro a 4 zampe

ATTIVITÀ DEGLI ESPOSITORI

– 11.00 “Beauty routine” del viso per una pelle perfetta by KM Hair, Beauty & Barber

– 15.00 “Ad ogni Uomo la sua Barba” by Luca Parrucchiere

– 15.30 “Laboratorio per bambini” by Everbaby

– 16.00 “Acconciature da Sposa 3d” by KM Hair, Beauty & Barber

Dalle 10.00 alle 18.00 trattamenti massoterapici dimostrativi by Nicholas Rossetti mentre Engi Cristalleria fornirà utili consigli per preparare una tavola congegnale per creare la corretta atmosfera a seconda degli eventi da proporre ai propri ospiti.

ATTIVITÀ ALL’ESTERNO NEL PARCO (in caso di pioggia in villa)

– 10.00 Yoga

– 11.00 Mindfulness

– 12.00 Musicoterapia

– 12.00 Meditazione Yogica

– 15.00 Pilates

– 16.00 Giochiamo con i colori

– 16.00 Dimostrazione Reiki

– 17.00 Difesa Personale

– 17.00 Bagno Sonoro con Campane Tibetane

– 17.30 Attività nel Parco con i Cani

– 18.00 Concerto di Romina e Accordirò

Durante la giornata i partecipanti potranno inoltre visitare l’esposizione di fotografie proposte da Samantha Righetto e i quadri delle Artiste Ilaria Battiston e Roberta Trifilio.

Si segnalano le attività specifiche per le famiglie con bambini e per gli amanti degli animali, aggiunte quest’anno per rendere sempre più inclusivo il significato di “Benessere”:

– “Laboratorio per bambini a cura di Ever Baby” a disposizione delle famiglie che attraverso un mini libro, realizzato dalla titolare Cassandra Guzon, contenente delle filastrocche su 5 emozioni differenti, vedranno i propri Piccoli dare libero sfogo alle Loro sensazioni attraverso matite, pennarelli e acquarelli sulle pagine bianche preparate allo scopo.

I genitori potranno apprezzare i lavori derivanti dall’immaginazione dei loro pargoli e guidarli attraverso questa esperienza didattica/educativa fondata sul sorriso e la condivisione.

– “Incontro a 4 Zampe” esperienza teorico-pratica con il cane per imparare a conoscere meglio il nostro animale da compagnia a cura dell’Istruttrice cinofila Theodora Biganzoli, della Dottoressa Emanuela Bossi e di Sabrina Maffioli.

«Sono veramente emozionata di riproporre questa Iniziativa alla Città visto l’interesse, testimoniato da centinaia di presenze e riscontri positivi, che ha suscitato la 1^ edizione» dice l’organizzatrice dott.ssa Sabrina Maffioli.

«Ringrazio tutte le Attività della Città che hanno deciso di ritornare, le nuove che si sono aggiunte, tutti coloro che hanno collaborato nell’organizzazione dell’evento e il Comune che ha concesso il patrocinio. Sarà un’occasione di incontro che favorirà la socializzazione attraverso il divertimento educativo e la trasmissione di principi sul benessere personale. Cari amici e amiche cassanesi e di tutta la Provincia di Varese, Vi aspettiamo numerosi presso la nostra straordinaria Villa Oliva con annesso parco della Magana, per farvi conoscere le nostre attività dedicate al vostro benessere psicofisico».

Tutte le sessioni del programma si svolgeranno anche in caso di maltempo e saranno completamente gratuite.