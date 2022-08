A8 Milano-Varese: chiusa stanotte l’entrata svincolo di Busto Arsizio

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in entrata verso Milano e in direzione di Varese, dalle 22 di lunedì 8 alle 2 di martedì 9 agosto, in modalità alternata.

In alternativa, si consiglia, in entrata verso Varese: entrare dallo svincolo di Gallarate, al km 30+000. Una ulteriore alternativa è entrare sulla A8 dallo svincolo di Busto Arsizio verso Milano e invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Castellanza.

Mentre in entrata verso Milano, per chi proviene dalla SS336 della Malpensa, uscire allo svincolo di Busto Arsizio/S.S.33 del Sempione, percorrere la S.S.33 in direzione Milano per circa 7 km, immettersi sulla S.P.527 ed entrare sulla A8 allo svincolo di Castellanza verso Milano. In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Varese, uscire dalla stazione di Gallarate e rientrare dalla medesima in direzione di Milano.