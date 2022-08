Ad Arbizzo la festa della Madonna delle grazie

Una celebrazione sentita nella piccola frazione di Cadegliano Viconago. In programma un weekend di festa con processione, musica e stand gastronomico

Ad Arbizzo ritorna la Festa della Madonna delle grazie. A partire da venerdì 26 a domenica 28 agosto tante iniziative per festeggiare la ricorrenza tanto sentita nella frazione di Cadegliano Viconago. La Madonna delle grazie di Arbizzo ha una storia lunga. Nel 1934 arrivò in paese per incoronare la statua, dando l’indulgenza ai fedeli.

Il programma

Venerdì 26 e sabato 27 lo stand gastronomico con polenta, trippa e piatti tipici nostrani apre alle 19, dopodiché si balla con la musica di Aldo Pedroli.

Domenica 28 agosto alle 10 è fissata la messa. Lo stand gastronomico è aperto sia a pranzo dalle 12.30, mentre nel pomeriggio dalle 17 si può gustare l’aperitivo. Alle 19 riapre lo stand gastronomico e poi tutti in pista con Dj Davide. Alle 20.30 è in programma anche la processione con la statua della Madonna lungo le vie del paese.