Si è spento a Busto Arsizio l’industriale Alfonso Randi, 94 anni, titolare della storica tessitura Randi.

Addio ad Alfonso Randi, titolare della storica tessitura di Busto Arsizio

La storia della tessitura Randi comincia nel 1931 quando, dopo l’esperienza di lavoro in Brasile e il servizio nella Prima Guerra Mondiale, Antonio Randi, padre di Alfonso avvia la sua attività nel settore tessile.

Ancora molto giovane, Antonio muore nel 1952 lasciando l’attività ai suoi sette figli ed è il giovane Alfonso, che all’epoca aveva solo 21 anni, a prendere in mano le redini dell’azienda. Ed è lui che coinvolge i fratelli ed imprime alla tessitura una nuova svolta.

«All’epoca l’azienda aveva 400 dipendenti – racconta la figlia di Alfonso, Paola – C’era la tessitura, reparto in cui si confezionavano tovaglie e lenzuola, il reparto maglieria con macchine tubolari dove si producevano felpe, costumi da bagno, e infine la tintoria. L’azienda aveva sede tra via Ponzella e via Ippolito Nievo. Sono stati gli anni di massimo fulgore».

Dopo la separazione dalla manifattura, gestita dai cugini, ci si concentra sulla tessitura e sulla creazione di collezioni per la tavola e il letto. Oggi la tessitura Randi ha una quindicina di dipendenti e ha spostato la sua sede in via Magenta.

Alfonso Randi, che ha perso l’amata moglie Carla Sironi nel 2017, lascia quattro figli: Antonio, Paola, Andrea e Francesca e otto nipoti. A loro ha dedicato un libro scritto di suo pugno “Un’orma nella neve”, in cui racconta la storia della sua vita che va naturalmente di pari passo con quella dell’ azienda. E di cose da raccontare ne aveva molte, avendo trascorso la vita in azienda e avendo lasciato un’impronta anche nella vita sociale, oltre che economica, della città. Randi era stato infatti presidente dell’Unione Industriali di Varese dal 1974 al 1977 e fondatore dei Lions Club di Busto Arsizio.

I funerali si svolgeranno martedì 16 agosto alle ore 15,30 nella Chiesa Parrocchiale di Sant’ Edoardo. Il rosario verrà recitato martedì 16 agosto alle ore 15,15 prima delle esequie presso la chiesa parrocchiale.

Dopo la funzione religiosa si proseguirà per il Tempio Crematorio di Busto Arsizio. Alfonso Randi riposa nella camera ardente allestita presso la sua abitazione posta in via Ponzella, 12 a Busto Arsizio.