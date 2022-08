Lutto per il nuoto di Busto Arsizio. Addio a Fabio Fantoni

Grave perdita per lo sport cittadino e, in primis, per la Busto Pallanuoto, società che opera all’interno della piscina Manara di Busto Arsizio. Ieri, mercoledì, si è diffusa la notizia dell’improvvisa scomparsa di Fabio Fantoni, allenatore della squadra agonistica di nuoto. Aveva 57 anni.

A darne notizia sulla pagina facebook è proprio la Busto Pallanuoto con un post: «Tutta la dirigenza, lo staff, gli atleti e le loro famiglie si uniscono al dolore dei familiari del tecnico del settore nuoto Fabio Fantoni che ci ha lasciati oggi (ieri, ndr). Fabio da anni seguiva con grande passione e dedizione ogni suo atleta. Perdiamo un allenatore ed un grande amico che ha dedicato una vita intera ad insegnare con impegno e grande professionalità uno sport che amava profondamente».

Al cordoglio della società si unisce anche quello di tutti gli atleti e dei genitori dei ragazzi cresciuti in vasca con lui. Fantoni, infatti, è stato allenatore e dirigente di lungo corso. Da circa 30 anni è sinonimo di nuoto a Busto Arsizio e dintorni. «Da almeno 6 anni seguiva le varie categorie di nuotatori cresciuti a Busto Arsizio e in precedenza era stato anche direttore della piscina di Solbiate Olona» – ricorda Giacomo Frisenda, responsabile della piscina di Busto Arsizio e collaboratore e amico per tanti anni di Fantoni.