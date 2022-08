Addio a Letizia Gonzales, fu presidente dell’ordine dei giornalisti della Lombardia

È morta il 9 agosto all’età di 84 anni Letizia Gonzales, giornalista professionista e che ha ricoperto per due mandati (2007-2013) il ruolo di presidente dell’ordine dei giornalisti della Lombardia. Combattiva e innovativa, è stata la prima presidente donna dell’Ordine lombardo, successa a Franco Abruzzo.

Già consigliera dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, e vicedirettore del periodico Eva, di Rusconi editore e già caporedattore moda di Amica, Bella e Pratica (tutte testate edite da Rcs Media Group), ha collaborato anche a Capital e ad Europeo (stesso gruppo editoriale) nel settore moda e costume.

Come consigliere di A.I.M. (Associazione Interessi Metropolitani di Milano) ha contribuito alla realizzazione del libro “Moda a Milano, stile e impresa nella città che cambia“, pubblicato nel dicembre 2002, ed ha promosso nel 2001 la pubblicazione del volume “Grafica e Design a Milano – 1933-2000”.

È stata consigliera della Società del Quartetto, la più antica e prestigiosa associazione musicale milanese presieduta dal prof. Guido Rossi. Ha contribuito, come volontaria, alla creazione dell’Ufficio Stampa e del sito internet del Museo Poldi Pezzoli di Milano.

Aveva rinnovato la rivista dell’Ordine, Tabloid, ed è viva la memoria dei suoi numerosi convegni sulla professione e dei suoi corsi sulle nuove tecniche giornalistiche o sui grandi temi come il global warning, o l’immigrazione, organizzati prima dell’introduzione dell’obbligo formativo. Nel 2013 ha poi dato spazio a Gabriele Dossena, suo successore alla presidenza.

Da sempre impegnata su temi sociali in una prospettiva democratica, aperta al mondo dei giovani, «donna che credeva molto nelle donne», come è stata autorevolmente definita in queste ore, Letizia Gonzales – ricorda la componente sindacale a cui faceva riferimento, Nuova Informazione – «aveva vissuto tutte le stagioni rilevanti della professione da quando, negli anni successivi al boom economico, il giornalismo e il Paese avevano perso la loro ingenuità. Anni del giornalismo militante e del giornalismo innovativo, con l’esplosione dei periodici e la politicizzazione della cultura. Letizia portava con sé quel bagaglio formativo nelle sue infinite vite». Importante anche il suo impegno in Giulia giornaliste, l’associazione delle Giornaliste Unite Libere Autonome, concretizzato in studi, libri e iniziative.

Partecipò a diverse edizioni di Glocal, il festival del giornalismo digitale (video) che ogni anno rappresenta un momento di confronto sulla professione giornalistica e che attira a Varese migliaia di professionisti della comunicazione.

I funerali si svolgeranno giovedì 11 agosto, alla Chiesa di San Marco a Milano.