“I ain’t waiting”, il nuovo singolo del rocker varesino Heavymeal in difesa dell’ambiente

A distanza di tre anni dal disco d’esordio Maybe Too Late Heavymeal – cantautore rock di Varese -ritorna sulle scene con il nuovo singolo “I ain’t waiting” – un grido d’allarme, una preghiera laica, ma soprattutto la voglia di reagire e di salvare un pianeta che ogni giorno sembra marciare esponenzialmente verso la propria fine.

Disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming musicale tramite l’etichetta More Than Indie Records, I ain’t waiting è il brano che anticipa Mr. HM, album in uscita il prossimo autunno che conterrà, come già nel primo LP, una raccolta di canzoni che raccontano la «pesante realtà contemporanea».

Un’epoca, quella contemporanea, che lascia profonde cicatrici e preoccupazioni, dal cambiamento climatico – la cosiddetta “Eco Anxiety” fino all’impatto che i mercati hanno sulla sfera sociale. Tutti aspetti che si riversano anche nel privato e che il cantautore varesino prova a esorcizzare attraverso la propria voce e la propria chitarra.

“Purtroppo questa canzone è di drammatica attualità. Non ho fiducia né tempo per aspettare un messianico Dio in grado di salvare il pianeta – spiega Heavymeal, al secolo Nicola Buzzetti -. L’album si concentrerà anche su altre tematiche ma ci tenevo che fosse questa la canzone in apertura”.

Il disco, che al suo interno spazierà da ballate a graffianti pezzi grunge, è stato prodotto all’Astudio di Angera sotto la cura di Pasquale Vitali e ha visto la partecipazione del chitarrista prog e cantautore Franco Giaffreda, Walter Rivolta alla batteria, Andrea Papini al basso e Lele Pescia (Lehel P.) alle tastiere.

“I ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario in studio di registrazione – sottolinea Heavymeal -. Senza di loro Mr. HM non avrebbe potuto avere le sonorità anni 80 e 90 che cercavo mentre scrivevo il disco. Sono orgoglioso di quello che hanno fatto e dell’impronta che è stata data in appena pochi giorni di registrazione. È stato come se la squadra lavorasse insieme da anni”.