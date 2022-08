Al Belvedere di Brezzo di Bedero la bella serata in jazz: “Emozionante”

Una vista mozzafiato dal Belvedere Pasquè di Brezzo di Bedero ha fatto da cornice al concerto, giovedì 4 agosto, dell’Rvr Trio, formato da Ciro Radice, pianoforte, Gianni Virone, sax tenore e soprano, e Stafano Risso, contrabbasso. Dopo anni di collaborazione in progetti diversi, i tre poliedrici musicisti, attivi ed apprezzati non solo in ambito jazzistico, si ritrovano a presentare brani originali in chiave jazz concedendo piena libertà alla propria capacità di improvvisare, tra virtuosismo e poesia.

Tra natura, acqua, luna e monti le note del trio hanno coinvolto ritmicamente ed emozionato il pubblico nell’anfiteatro naturale del Belvedere. Alla buona riuscita si ringraziano: il sindaco Boldrini, Softech, l’oratorio di Brezzo di Bedero, l’Associazione culturale Casa Paolo, la direzione artistica e organizzativa e Francesca Galante con Associazione Rinascenze, Francesca Petrolo e la Comunità Montana Valli del Verbano.