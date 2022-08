Al Del Ponte nascono tre gemelli. “Grazie a tutto il personale”

Caro direttore,

lo scorso 6 giugno mia moglie ha dato alla luce tre gemelli, due femminucce e un maschietto. Ginevra ed Emma sono state dimesse nella giornata di venerdì 29 luglio, mentre Leonardo è stato dimesso la mattina del 2 agosto.

I tre minions, come affettuosamente vengono chiamati da mamma e papà, hanno raggiunto la piccola Sofia, che non vedeva l’ora di incontrarli. Adesso, finalmente siamo tutti insieme!

Ginevra, Leonardo ed Emma hanno trascorso le prime settimane di vita all’interno del reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Filippo del Ponte di Varese, per poi essere “promossi” al reparto di Neonatologia.

Con queste righe volevamo ringraziare tutto il personale sanitario, medici, infermieri, ostetrici, signore delle pulizie per la grande attenzione e la premura che hanno dedicato non solo a noi, ma anche a tutte le altre neo-mamme presenti in reparto. Siamo certi che ogni giorno dedicheranno le medesime attenzioni e cure agli altri futuri nascituri.

Ogni tanto ci arrivano notizie su casi di malasanità; noi abbiamo avuto la fortuna di toccare con mano un’eccellenza sanitaria a livello regionale e nazionale.

Grazie di Cuore, fate un lavoro straordinario.

Lettera firmata