Al lavoro in cantiere, stroncato da un malore a Lavena Ponte Tresa

Stroncato da un malore mentre lavora in un cantiere. È accaduto ieri pomeriggio attorno alle 17.30 a Lavena Ponte Tresa, in via Rapetti 3.

L’uomo, 56 anni, si è sentito male e si è accasciato al suolo. Immediatamente sono intervenuti i sanitari con ambulanza e automedica ed è stato inviato anche l’elisoccorso. Purtroppo non c’è stato nulla da fare, e i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri di Luino.