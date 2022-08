Alessia e la foto di Bitter vincono all’International Pet Photographer Club

Una fotografa di Casciago ha vinto il primo premio per la più bella foto nella categoria “Action Photograph of the Year” all’International Pet Photographer Club. Si chiama Alessia Monaco, ha 32 anni, oggi vive a Besozzo e ha una storia fatta di passione e scelte radicali.

«Facevo il grafico e la web designer, poi ho cominciato ad apprezzare il mondo della fotografia nel 2017. Ho iniziato a fare viaggi fotografici, a scattare immortalando animali selvatici ed è nata una vera passione in quel momento – ci racconta -. Durante il lockdown, quando non si poteva più viaggiare, per fare qualcosa ho cominciato a fotografare il mio cane, Mokoro, un meticcio preso in un canile nel Sud Italia. Ho scoperto che c’erano fotografi che facevano solo questo, cioè fotografare gli animali domestici e in particolare i cani: mi è scattata la scintilla e ho cominciato a seguire corsi con un fotografo tra i più bravi del settore, Claudio Piccoli, molto famoso e specializzato, aggiungendo studi sulla pet photography e ho deciso di dedicarmici a tempo pieno. Con un po’ di coraggio e altrettanta follia ho lasciato il lavoro di prima, avevo già la partita Iva, ho cambiato codice Ateco ed eccomi qui».

Il premio ottenuto è un riconoscimento agli sforzi e al lavoro avviato in questi ultimi mesi: «Ho scattato la foto che ha vinto nella neve a Pragelato, dove siamo andati con Martina Stanchi, una collega fotografa e sportiva che lì si allena – racconta ancora Alessia -. Abbiamo camminato un po’ nella neve e quando ci siamo fermati ho scattato un po’ di foto al suo cane un Border Collie che si chiama Bitter e al mio, e questo è uno degli scatti usciti da questa giornata. Al contest ho partecipato un po’ per caso, mi sono iscritta all’ultimo momento, ho partecipato con foto mie in tutte e quattro le categorie e mi sono piazzata nei primi 100, con quella di Bitter nella neve ho vinto la categoria Action, una bella soddisfazione che mi dà fiducia e mi fa pensare di essere sulla strada giusta».

Alessia non ha uno studio suo (ancora), lavora molto con i social (Instagram e Facebook) e ha un sito suo (https://alessiamonaco.com) dove si possono trovare contatti e lavori. Le foto agli animali domestici, come tutto ciò che ruota intorno a questo mondo, stanno prendendo sempre più piede negli ultimi anni: «Sto fotografando tanti cani, in location di vario genere, boschi, case dei loro padroni, prati fioriti. Al termine della giornata di shooting al cliente resta un book dedicato al proprio animale. Al 99% sono cani, ma lavoro anche con gatti, cavalli e altri animali se c’è la richiesta – spiega Alessia -. Non basta fotografare, bisogna studiare i comportamenti del cane durante lo shooting, serve che l’animale sia a suo agio, deve essere un divertimento, no uno stress. La cultura cinofila negli ultimi anni è cresciuta e questo è un bene, sia per chi fa un lavoro come il mio, sia per i nostri amici a quattro zampe».