Alla Collegiata di Castiglione Olona la Messa di San Lorenzo

Mercoledì 10 agosto (ore 20.45) sarà celebrata una Santa Messa in Collegiata, in occasione di san Lorenzo, il più antico patrono di questa chiesa.

Infatti quando sei secoli fa il cardinale Branda Castiglioni ottenne da Martino V la bolla papale con il permesso di costruire la Collegiata (7 gennaio 1422), la chiesa parrocchiale precedente, dedicata appunto a san Lorenzo, era in totale rovina.

Nella titolazione della nuova Collegiata il Cardinale a san Lorenzo volle aggiungere santo Stefano, oltre alla Vergine, consacrando un terzetto che divenne il tema dominante del luogo: dalle scene affrescate da Masolino, Paolo Schiavo e Lorenzo di Pietro detto il Vecchietta, alle immagini scolpite nella pietra, come nella lunetta in facciata e nel trittico dell’altare di sinistra, fino alle statuine in ottone dello splendido chandelier quattrocentesco.