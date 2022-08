Alla festa della Schiranna l’incontro del Pd di Varese: “Come si batte la destra!”

Il capogruppo PD in consiglio comunale a Varese, Giacomo Fisco, promuove insieme a Matteo Capriolo, consigliere comunale e candidato per la Camera al collegio uninominale di Varese per venerdì 26 agosto alle ore 21.00 a Varese, alla festa dell’unità della Schiranna, una serata nella quale i protagonisti delle recenti vittorie a Verona, Lodi e Milano racconteranno come hanno condotto e vinto la sfida elettorale alla destra.

Un momento di preparazione e di formazione, per capire come messaggi, iniziative e campagne hanno convinto gli elettori in territori dove la sconfitta del centrosinistra pareva annunciata. Parteciperanno il nuovo sindaco di Lodi Andrea Furegato, l’assessore ai lavori pubblici di Verona Federico Benini, la presidentessa del Municipio 8 di Milano Giulia Pelucchi e l’europarlamentare Brando Benifiei. Insieme agli ospiti a fare un saluto iniziale ci sarà anche Matteo Capriolo, consigliere comunale di Varese e candidato del collegio uninominale di Varese. Condurrà la serata Giacomo Fisco.