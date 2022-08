Alla scoperta del Lago di Varese con i volontari del servizio civile

L’iniziativa rientra nel progetto “Varese: luogo ideale per un turismo consapevole”. Le escursioni sono in programma il 6, 20 e 27 agosto

Al via tre giornate per scoprire le bellezze naturali del lago di Varese. I volontari del servizio civile, dopo una formazione sul campo con il coinvolgimento dell’Università dell’Insubria, saranno infatti impegnati nel dare informazioni su habitat e specie presenti sulle rive del lago. Le escursioni sono in programma il 6, 20 e 27 agosto, con due percorsi accompagnati della durata di circa un’ora, con partenze alle 15.30 e alle 16.30. Le escursioni sono gratuite e adatte a famiglie, per gruppi di massimo 15 persone.

L’iniziativa rientra nel progetto “Varese: luogo ideale per un turismo consapevole”, e unisce la promozione delle bellezze naturali con il coinvolgimento dei giovani ragazzi e ragazze che hanno aderito al servizio civile. Un progetto in continuità con la collaborazione avviata in occasione dell’avvio della balneabilità, con il supporto di GEV, Università e associazioni ambientaliste: un progetto di rete che proseguirà anche nei prossimi mesi.

Il ritrovo è consigliato 15 minuti prima dell’inizio della visita, al Lido della Schiranna, in prossimità dell’ingresso alla pista ciclabile. Abbigliamento consigliato: scarpe comode. Adatto a famiglie. In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata. Per partecipare alle escursioni è richiesta la prenotazione su eventbrite; link diretto su vareseinforma.it e sul sito del Comune di Varese.