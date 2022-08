All’Eremo di Santa Caterina del Sasso il concerto “Il bianco e dolce cigno…”

Appuntamento nel bellissimo scenario dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso di Leggiuno per la serata del 6 agosto. Alle 21 è previsto il concerto “Il bianco e dolce cigno…” con in scena i Gaudentes Musici, la cui formazione vede Tea Irene Galli, soprano, Nausicaa Nisati, contralto, Matteo Magistrali, tenore, Marco Antonio Bordini, basso. Il programma prevede brani tratti dal repertorio sacro e profano per quartetto di voci a cappella.

Ingresso a offerta libera. Il concerto è organizzato da Eremo di Santa Caterina del Sasso con Fondazione Jupiter, associazione Extra Moeina.