Alpini di Gallarate pronti alla festa a Casorate: due weekend di buon cibo, musica e solidarietà

Il gruppo gallaratese pronto per due fine settimana con specialità “da penne nere” e musica. Con una finalità anche solidale: “Aiuteremo Selene, una bambina con una grave malattia degenerativa”

Alpini di Gallarate in festa per due weekend, in programma prima dal 25 al 28 agosto e poi dal 2 al 4 di settembre all’attrezzata area feste di Casorate Sempione.

Sei giorni di festa – con una grande proposta gastronomica, tra grandi classici e piatti speciali – ma anche all’insegna della solidarietà verso gli altri, secondo la tradizione delle penne nere, sempre attenti ai più deboli e a chi ha bisogno.

«Quest’anno devolveremo una parte dell’incasso per aiutare una bambina di Busto che ha una malattia degenerativa molto grave e per cui la famiglia sostiene tutte le spese» ci spiega Nicola Simeone, capogruppo gallaratese.

La raccolta fondi sosterrà la famiglia di Selene, una bambina che abita a Busto Arsizio ed è affetta da una malattia che colpisce per lo più le bambine, una ogni diecimila. Verrà devoluta una parte dell’incasso, ma sui manifesti c’è anche un QR Code che rimanda alla raccolta fondi, a cui si può contribuire.

La festa degli Alpini di Gallarate

La proposta gastronomica comprende gnocchi al ragù, zola e pesto, stufato d’asino con polenta, bruscitt con polenta, baccalà alla Vicentina con polenta, salamelle, patatine fritte e tanto altro. Domenica 28 c’è anche la paella alla valenciana su prenotazione

Non c’è festa senza musica. E quindi anche le panne nere prevedono due serate musicali: sabato 27 agosto protagonista il rock anni Settanta/Ottanta, sabato 3 invece Dj Dany Dance propone ballo liscio e di gruppo.