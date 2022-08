Alpinista scivola da una parete rocciosa. Elisoccorso interviene in Valganna

Grande spavento oggi in Valganna per un incidente sportivo avvenuto poco dopo le ore 19 durante un’arrampicata. Un 33enne è stato soccorso dopo essere precipitato per alcuni metri dalla parete rocciosa sulla quale si stava arrampicando, rimanendo poi bloccato su uno sperone di roccia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) di Varese, i volontari del CNSAS: i tecnici dei due enti operando in collaborazione hanno recuperato l’uomo e l’hanno poi portato a valle, dove è stato stabilizzato e caricato a bordo dell’elisoccorso dell’Agenzia regionale emergenza urgenza. Le operazioni di recupero sono durate circa un’ora e mezza, essendo iniziate intorno alle 19:30 ed essendo finite poco prima delle 21.

L’uomo, che ha riportato diversi traumi, è stato trasportato in codice giallo al Circolo di Varese. Sul posto anche un’ambulanza della Croce Rossa Italiana e i carabinieri di Luino.