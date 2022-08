Anche Italia Sovrana e Popolare sarà sulla scheda elettorale. Ecco i candidati del Varesotto

Grazie agli oltre 60mila cittadini accorsi ai banchetti per apporre una firma in una vera e propria corsa contro il tempo, Italia Sovrana e Popolare (costituita dal Partito Comunista, Ancora Italia, Azione Civile e Rinascita per l’Italia) ha potuto finalmente annunciare che parteciperà alle prossime elezioni politiche nella provincia di Varese e in tutti i collegi d’Italia.

In una nota i responsabili del cartello elettorale sottolineano questo importante risultato: «Ci saremo per tornare ad applicare la Costituzione, riprenderci la sovranità – contemplata dall’art. 1 – che ci è stata tolta, uscire dall’Unione Europea dei capitali e non dei popoli e dalla Nato che esporta guerre e distruzioni, combattere il Green Pass e l’assurda gestione pandemica, una sanità e una scuola veramente pubbliche, riprenderci i settori strategici dell’economia svenduti alle multinazionali private, tornare a investire sulla crescita e sui posti di lavoro stabili, la piena occupazione, imporre un meccanismo di tutela dei salari e pensioni dall’inflazione (scala mobile), l’abrogazione delle norme che hanno reso precari i rapporti di lavoro, la cancellazione del Jobs Act e della riforma Fornero in favore di una pensione pubblica dignitosa, politiche in favore dei giovani, perché venga garantito il diritto all’abitare con politiche di edilizia popolare per una giustizia popolare e per una lotta serrata alla mafia. Noi ci saremo per proteggere le partite IVA e le piccole aziende dall’ingiusta tassazione e dalla speculazione di banche e multinazionali».

I candidati del territorio

Alla CAMERA candidano:

Daniela Mosca, Gennaro Vedovino, Paola Baraldi, Francesco Lizio (collegio plurinominale)

Giampiero Marano (uninominale 1)

Rossano Ferrazzano (uninominale 2)

I candidati al SENATO sono:

Andrea Franceschelli, Leonarda Barbarotta, Riccardo Tilotta, Emanuela Guggiola Pasolini (collegio plurinominale)

Emanuela Guggiola Pasolini (uninominale)