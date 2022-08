An(D)ando, al via la nuova iniziativa di Progetto Promozione Lavoro di Olgiate Olona

La cooperativa Progetto Promozione Lavoro di Olgiate Olona presenta una nuova iniziativa che sarà realizzata grazie al contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Il nuovo progetto si chiama An(D)ando ed è rivolto sia ai ragazzi che frequentano la cooperativa sia ad altri servizi che vorranno prenderne parte. Come per i progetti precedenti, anche questa volta, l’obiettivo principale è quello di creare rete fra servizi, integrazione, inclusione sociale e socializzazione, favorendo legami e conoscenze fra tutti i partecipanti.

Attraverso varie uscite sul territorio della provincia di Varese e zone limitrofe, “navigando” sul web, questo progetto darà la possibilità ai partecipanti di riscoprire piccoli borghi, sentieri, monumenti, attività locali, parchi e paesi.

Muniti di macchina fotografica e microfono si potrà andare a conoscere angoli, paesaggi e persone per poi ricostruire il commino svolto attraverso varie forme artistiche. Il movimento e la voglia di essere “un po’ fuori” saranno alla base del loro stare insieme ed il tutto sarà sempre documentato da video e foto.

Progetto Promozione Lavoro da molti anni si occupa di integrazione della persona disabile attraverso laboratori artistici. Teatro e mostre hanno dato la possibilità a molti utenti di conoscere ed esplorare luoghi che generalmente sono destinati ad artisti normodotati. Sono riusciti a portare in “scena” sogni, bisogni e desideri di persone diversamente abili lavorando e collaborando con altre cooperative ed enti della provincia e non solo.

Attraverso iquesti percorsi i ragazzi e i servizi che vi hanno partecipato hanno avuto la possibilità di conoscere e farsi ri-conoscere anche da artisti di fama internazionale: «Nel nostro operato abbiamo sempre coinvolto scuole, servizi e territorio promuovendo una tipologia di lavoro “diversa” dando la possibilità a chi vi ha assistito di cogliere anche tutte le capacità della persona disabile e non solo l’handicap, promuovendo la metodologia del “dire” prima che del “fare”. Con questo progetto continueremo il nostro percorso volto all’integrazione e alla socializzazione attraverso il movimento, la scoperta, la curiosità e lo stare insieme» – spiegano dalla cooperativa.

Questa nuova proposta viene definita “trekking urbano” e non solo, perchè darà la possibilità di visitare luoghi, scoprire e incontrare persone per trasformare questi “passi” in opere e “documenti” da divulgare come sempre con una o più mostre alla fine del progetto aperte a scuole, servizi e all’intera comunità.

Il progetto prevede 1 / 2 uscite sul territorio al mese per 13 mesi, 2 incontri laboratoriali settimanali per definire assieme ai partecipanti le varie uscite, documentarsi sulle stesse e lavorare sul materiale raccolto. I volontari del “Bastone ODV” saranno presenti nelle varie attività.

Una (D) per restituire Dignità.

Attraverso il Bando Interventi Sociali 2022 della Fondazione Comunitaria del Varesotto questo progetto permetterà alla Cooperativa e a chi avrà voglia di esplorare con loro (3/4 servizi) di continuare a fare integrazione e come per i precedenti progetti sarà attivato un canale per “Raccolta fondi a favore del progetto” dove si potrà trovare il contributo deliberato e l’obbiettivo della raccolta.

Passo dopo passo verranno fornite tutte le informazioni in merito al progetto sulla pagina Facebook

Per info:

Cooperativa Progetto Promozione Lavoro

P.za Volontari della Libertà,3

Olgiate Olona (VA)

0331375250

3471847809

Promlavoro.educatori@gmail.com

https://www.facebook.com/ProgettoPromozioneLavoro