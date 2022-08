Angera-Arona a nuoto: il 28 agosto torna la Traversata del Lago Maggiore

Si terrà domenica 28 luglio la 29esima Traversata del Lago Maggiore, uno degli eventi più amati dalla comunità del Basso Verbano e che ogni anno raccoglie tra le due sponde migliaia di spettatori e atleti, professionisti e non, desiderosi di mettersi in gioco tra le acque del Verbano e nella terra delle due rocche: Angera e Arona.

Organizzata dalla Pro Loco di Arona, anche quest’anno la giornata sarà articolata in due momenti distinti: la “traversata non agonistica” e quella agonistica. Questo per permettere una maggiore partecipazione, sia per chi vuole sfidare se stesso e i propri limiti sia per chi vuole provare per la prima l’esperienza della traversata del lago

La” traversata non agonistica” avrà come punto di partenza la spiaggia della Noce di Angerese. Da lì si tufferanno in acqua un massimo di 600 nuotatori che sbracceranno i 1200 metri che sperano le rive angeresi dalla centrale e aronese Piazza del Popolo.

Più impegnativa, il doppio, invece la “traversa agonistica“, riservata a 200 atleti: i metri da percorrere a nuoto saranno infatti 2400, con partenza e arrivo dalla Piazza del Popolo