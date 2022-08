Antonio Pedretti in mostra alla Galleria d’arte Ottonovecento di Laveno

La Galleria d’arte Ottonovecento, con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del comune di Laveno Mombello, è lieta di presentare la mostra “Paludoso”, una selezione della produzione dell’artista Antonio Pedretti. La mostra sarà visitabile da venerdì 5 agosto a domenica 4 settembre 2022 presso Villa Frascoli Fumagalli a Laveno Mombello, via Labiena 87 e presso la sede della Galleria Ottonovecento a Laveno Mombello, Lungolago De Angeli 6/A.

Le opere di Antonio Pedretti sono gesto e natura, tempesta e quiete. Verde, Terra di Siena e Celeste compongono vedute che ricordano gli scorci lacustri dei laghi Varesini, suscitando visioni familiari nello spettatore. Il tratto deciso dell’acrilico definisce e frammenta il paesaggio. Canneti, alberi e timidi fiori emergono forti e consistenti dalla tela, dando voce all’incorruttibilità di una natura imponente e disordinata. L’artista fa soffermare la nostra attenzione su un ambiente secondario, meno in vista: la palude. Attraverso sicure spatolate, egli ne anima la stasi, la esalta in avvolgente tempesta. Non si tratta, eppure, di un irrimediabile sconvolgimento dell’ordine: sotto la serenità di un cielo sempre azzurro, stabile, la natura manifesta il proprio vigore, il proprio indiscutibile dominio. Così, sebbene in confidenza con questi luoghi, legati ai nostri ricordi meno decifrabili, rimaniamo stupefatti davanti al loro costante pulsare.

PALUDOSO, Antonio Pedretti

Galleria d’arte Ottonovecento, Lungolago De Angeli 6/A, Laveno Mombello, (VA)

Villa Frascoli Fumagalli, via Labiena 87, Laveno Mombello (VA)

5 agosto – 4 settembre

Galleria d'arte Ottonovecento

Lungolago De Angeli 6/A, Laveno Mombello (VA)

+39 366 4962836 – +39 328 2218685

www.89cento.it

Ig: galleria.89cento

E-mail: studio89cento@gmail.com

Da martedì a domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 22:00.

Venerdì e Sabato: dalle 15:00 alle 20:00 – Domenica: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14.30 alle 19:00.