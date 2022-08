Anziano investito mentre è a passeggio con il cane: muore 73enne, il motociclista portato a Varese

Grave incidente stradale a Mariano Comense: un anziano di 73 anni è deceduto, mentre un motociclista di 33 anni è stato portato con grave ferite all’ospedale di Circolo di Varese.

L’incidente è avvenuto alle 12.15 di domenica in via per Arosio, lungo la Provinciale Novedratese.

Un uomo di 73 anni è stato investito da una moto mentre passeggiava con il suo cane, forse nel corso di un attraversamento: l’esatta dinamica sarà chiarita dai carabinieri della Compagnia di Cantù.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso da Como Villa Guardia (foto d’archivio).

L’anziano, residente a Bovisio, è deceduto: la morte è stata constatata sul posto.

Anche il motociclista, trentatreenne, ha riportato ferite gravi: è stato immediatamente trasferito in elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese, dove è giunto alle 13.15. È in prognosi riservata.

Nella stessa giornata si è registrato il decesso di un 28enne di Agra, in un incidente tra auto e moto nel Comune ticinese di Tresa, mentre un 35enne in moto è rimasto ferito in modo serio a Varese.