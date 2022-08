Appuntamento all’ippodromo Le Bettole: sei le corse tra cui il premio famiglia Pastorelli

Il sabato sera all’ippodromo di Varese è l’appuntamento ricorrente per tutto il mese di agosto. Proprio nell’ultimo weekend del mese si disputerà l’atteso GP e nella serata del 6 agosto andrà in scena la tradizionale prova di preparazione, il premio Famiglia Pastorelli. Sei le corse in programma tra cui la prova intitolata ad Alex Piombo, un handicap per soli 3 anni, ma anche un test per veri specialisti della sabbia in chiusura di convegno.

Ci pensano le sole femmine di 3 anni a inaugurare la serata con una maiden sul miglio e mezzo accorciato. Flash Of the Blade ha corso bene sul tracciato una discreta periziata contro le coetanee ed è la base della corsa che puntiamo con quota da 1 e ½ in su. La rivale dichiarata resta senza dubbio Red Hazard che viene da due maiden decisamente più impegnative, ma è alla prima esperienza sulla pista. Una sorta di match scritto visto che le altre paiono un gradino sotto. Volata in sabbia a seguire con la top weight Gregarious Girl che ha sì un’incudine in sella, ma ha dalla sua un’attitudine particolare col percorso, e che seguiamo con fiducia da 3/1 in su. Sparkly Gomez e Soffio Al Cuore hanno linea con la nostra preferita, anche se la minaccia più seria potrebbe arrivare da Some Other Time di recente tornato al successo sulla pista.

Decisamente più incerto l’handicap sul doppio chilometro accorciato, valevole come seconda tris. Secret Mountain è stata molto sfortunata di recente e la mettiamo in pole position con quota però non inferiore al 4/1. Tante le alternative a cominciare dal peso massimo Gran El Chapo che ha appena testato la superficie, Sheratan e Careser, tutti bene in corsa. Nel “sentito” Alex Piombo fari puntati su Amola, terza in una TQQ sulla pista con bel recupero finale, dopo aver trovato traffico durante il percorso. Da 2 e ½ in su si può rischiare una giocata più consistente anche se Shurut e Greenvalchiria (che l’avevano seguita in quell’occasione) restano due rivali pericolose al pari di Damnatio Memoriae, probabile front runner. Nel clou di serata, il citato premio Pastorelli, Desire To Fire punta a una storica tripletta a seguire, avendo trionfato sia nell’edizione ‘20 che in quella della passata stagione. Il rivale c’è e si chiama Capotempesta, recupera parecchi chili al rivale e azzardiamo in cima al pronostico con quota intorno al 2 e ½.

Si chiude con un handicap limitato per “sabbiaroli” provetti dove la terza del Novella, She Looks Like Fun, merita la nomination e la nostra fiducia, ma solo da 3/1 in su, visto che Denaar e Munthany hanno forma collaudata e feeling acclarato con il dirt.

1° corsa: premio Ass. Naz. Alpini sez. Varese

Maiden per femmine di 3 anni sui 2300 metri della pista erba

L’analisi: potrebbe rivelarsi un match tra Flash Of The Blade, già protagonista sul tracciato con un recente secondo posto e Red Hazard, che viene da buone prestazioni in due maiden qualitative ma è alla prima apparizione sul circuito prealpino. She Is So Cold potrebbe migliorare sul tracciato ed è il terzo nome, più dura per le altre.

Favoriti: 2 – 4 – 5

2° corsa: premio Dominatus

Handicap per cavalli di 3 anni e oltre sui 1000 metri della pista sabbia

L’analisi: nonostante il fardello in sella puntiamo il dito su Gregarious Girl, specialista del tracciato e pronta a tornare al successo. Soffio Al Cuore e Sparkly Gomez hanno linea con la più attesa e possono fare bene al pari di Some Other Time, che ha appena vinto fra i non professionisti e ha le carte in regola per bissare quel successo.

Favoriti: 1 – 4 – 2

3° corsa: premio Forcora

Handicap per cavalli di 3 anni e oltre sui 1950 metri della pista sabbia

L’analisi: affollata prova per “sabbiaroli” dove mettiamo in cima alle preferenze Secret Mountain, sfortunata di recente e in credito con la sorte. Gran El Chapo non è dispiaciuto affatto alla prima sulla superficie e potrebbe fare meglio con qualche metro in più. Careser ha fatto bene a San Siro e conta al pari di Sheratan, Zaandam e Ida Chicken, senza escludere a priori altri inserimenti.

Favoriti: 4 – 1 – 3 – 2 – 5

4° corsa: premio Alex Piombo

Handicap per soli 3 anni sulla distanza dei 1600 metri della pista erba

L’analisi: in una TQQ sulla pista Amola aveva offerto un recupero promettente che la lancia in pole position. In quell’occasione erano finite bene anche Shurut e Greenvalchiria che mettiamo a ruota. Damnatio Memoriae ha perso male di recente sulla sabbia ma anche in erba non va male e agirà presumibilmente in testa. Kraram ha già vinto sul tracciato e può rifarsi dell’ennepi sul dirt. Polissena deve venire avanti per contare così come After Effect su distanza limite e poi Lizzy The Best.

Favoriti: 1 – 8 – 3 – 6 – 7

5° corsa: premio Famiglia Pastorelli

Handicap per cavalli di 3 anni e oltre sulla distanza dei 2300 metri della pista erba

L’analisi: Desire To Fire si è imposto nelle ultime due edizioni e punta ad un tris sensazionale. Capotempesta però ha palesato evidenti progressi nonostante non sia stato fortunato sul percorso. Grazie alla vantaggiosa situazione ponderale lo preferiamo seppur di poco, seguito anche da Il Ginodellecacce, fresco vincitore dopo perfetta tattica d’avanguardia. Milanolight e il giovane Arkadius sono sorprese.

Favoriti: 4 – 1 – 3

6° corsa: premio Ahoy

Handicap limitato per 3 anni e oltre sui 1500 metri della pista sabbia

L’analisi: She Looks Like Fun viene dal terzo posto nel Novella preceduto da un facile assunto sulla superficie. Denaar è reduce dal terzo nel Borghi e in sabbia si è sempre ben comportato. Sos Help è rientrato in maniera tranquilla e sul prevedibile progresso potrebbe già dire la sua. Munthany è un ospite da non sottovalutare, avendo peraltro già vinto sulla pista. I compagni di colori Sopran Brigida e Wendy Rhoades non partono affatto battuti.

Favoriti: 4 – 3 – 1