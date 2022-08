Atti di vandalismo nella notte colpiscono il Mylius Bar

Tavoli spostati, bottiglie di birra dappertutto, sedie rotte e saracinesche rovinate: non è la prima volta che Villa Mylius diventa protagonista di atti di vandalismo da parte di avventori notturni. Questa volta è toccato al chiosco, il Mylius Bar: “L’unica paura che abbiamo è quella del vandalismo, del furto, ma fino a oggi non avevamo mai avuto grossi danni – racconta Francesco Radice, proprietario – Sono stato avvisato da un amico che abita in zona della presenza di musica alta, senza però capire da dove arrivasse e senza la certezza che provenisse dalla Villa. Questa mattina abbiamo trovato tavoli rovesciati, bottiglie di birra per terra. Si sono messi in piedi sui tavoli lasciandovi le impronte delle scarpe, hanno tirato calci alle saracinesche e sono state anche rubate delle sedie“.

Fortunatamente i vandali non sono riusciti ad entrare all’interno del bar. Ciò nonostante il danno subito, pur non essendo irreparabile, è grave e sottolinea la necessità di portare delle migliorie all’interno della villa, come quella di installare delle telecamere di sicurezza, non solo limitate al perimetro del chiosco, ma estese a tutto il parco, per aumentare il livello di sicurezza e scoraggiare futuri avventori dal commettere furti e vandalismo.