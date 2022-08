Autolinee Varesine: già disponibili a prezzi invariati i nuovi abbonamenti per l’anno scolastico

Gli abbonamenti validi per l’anno scolastico 2022-2023 (annuali e mensili di settembre) sono già disponibili nella rete di vendita di Autolinee Varesine, a tariffe invariate rispetto agli ultimi anni. Da diverso tempo ormai, tutti i titoli di viaggio vengono caricati sulla tessera elettronica “Muoversi a Varese”: la tessera, al costo di 5 euro e dalla durata di 5 anni, rappresenta dunque l’unico supporto sul quale è possibile caricare gli abbonamenti dell’autobus, ma sulla stessa tessera è possibile anche caricare singoli biglietti, a seconda delle proprie esigenze di viaggio.

La richiesta di tale supporto va fatta preferibilmente online, con una veloce e facile procedura di registrazione dal sito https://www.ctpi.it/it/Registrazione : in tal modo, si evitano inutili code presso le biglietterie aziendali di Varese-piazzale Kennedy, Bardello-via Marconi, Ghirla-piazzale Stazione e Luino-viale Dante, che restano comunque a piena disposizione dell’utenza per tutte le informazioni del caso, così come l’indirizzo mail aziendale posta@autolineevaresine.it .

CHI HA GIÀ LA TESSERA

Chi è già in possesso della tessera, deve semplicemente accedere al proprio profilo online e procedere dunque all’acquisto del titolo di viaggio di proprio interesse. Qualunque sia il titolo prescelto, la tessera “Muoversi a Varese” va tassativamente convalidata ogni volta che si sale a bordo di un autobus.

COSA NON SI PUÒ CARICARE SULLA TESSERA

Gli unici titoli che non possono essere caricati sulla tessera “Muoversi a Varese” sono quelli di derivazione prettamente regionale, come “Io viaggio ovunque in Provincia” (mensile che permette di viaggiare su tutti i mezzi di trasporto del Varesotto), “Io viaggio Trenocittà” (mensile che integra una tratta ferroviaria e gli autobus urbani di Varese) e “Io viaggio ovunque in Lombardia” nelle sue diverse articolazioni: tali titoli, che hanno invece subìto un lieve adeguamento tariffario, necessitano come supporto la tessera “Io viaggio”, richiedibile esclusivamente online dal sito di Trenord.

Gli orari scolastici delle varie linee verranno definiti nei primi giorni di settembre.