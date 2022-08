Avvistati nel cielo di Varese i satelliti di Elon Musk

(Foto di Michele Gianfelice)

Tutti ad ammirare il cielo per il passaggio dei satelliti Starlink di Elon Musk. Molti lettori ci hanno segnalato l’avvistamento curioso nel cielo, con una serie di luci in fila.

Non è la prima volta che i satelliti ( una cinquantina) vengono avvistati nel cielo varesino e, ogni volta, è comunque uno spettacolo da ammirare.

Nella serata di sabato, tra tra le 21.43 e le ore 21.45 la scia di puntini luminosi si è presentata puntuale nei cieli in direzione nord-ovest.

Si tratta, lo ricordiamo, dei piccoli satelliti Starlink, lanciati in orbitavdal gruppo statunitense SpaceX, per un progetto di connessione internet via satellite, destinato a coprire anche le aree più remote del pianeta. In rete chi è interessato può approfondire tutti i dettagli.

(Foto di Irene Vanoi)

I satelliti viaggiano a velocità di circa 8 km al secondo.

Per chi li avesse persi, appuntamento questa sera, più o meno alle stessa ora, magari in anticipo di 5 minuti, come segnala il meteorologo Marcello Mazzoleni.

(foto di LucaDarino)