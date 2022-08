“A Biandronno nulla è stato deciso sul futuro del cedro”: il sindaco Porotti spiega la delibera

Una libera pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Biandronno ha fatto scattare l’allarme per il destino del cedro del Libano in piazza Cavour. Il testo della decisione, assunta dalla giunta Porotti, sembra non lasciare spazio di discussione al taglio dell’albero. Ma le cose non stanno propriamente così come spiega lo stesso sindaco Massimo Porotti:

«La delibera è fuorviante in quanto, a detta di alcuni, tutto è già stato deciso.

Niente di più sbagliato. È stata deliberata per un impegno di spesa che possa prevedere ogni eventualità e questo, purtroppo, potrebbe anche comprendere il possibile abbattimento di alcune piante.

Naturalmente la valutazione verrà fatta solo ed esclusivamente a seguito di una perizia condotta da un agronomo professionista incaricato dal Comune.

Una volta effettuata la perizia verrà sentita la Sovrintendenza e tutti gli organi competenti. Solo allora si potrà prendere una decisione ed approvare il progetto definitivo.

Quanto scritto l’ho già dichiarato sia durante la riunione dei Capigruppo e durante l’ultimo Consiglio Comunale.

Non sarà la Giunta e nemmeno il Sindaco a decidere il futuro delle piante, ma il loro stato di salute e conservazione.

Sono venuto a conoscenza che qualcuno ha incaricato privatamente un agronomo professionista. Questo mi rammarica in quanto vengono messe in dubbio le azioni dell’amministrazione comunale e dei suoi tecnici.

Mi auguro che questo chiarimento fughi ogni dubbio e perplessità.

Grazie a tutti».

L’Ufficio tecnico ha già sentito l’agronomo ed entro giovedì verrà assegnato l’incarico in modo tale che in una decina di giorni possa essere effettuato il sopralluogo di valutazione delle reali condizioni del maestoso albero: «Apparentemente sembra una pianta sofferente – commenta Porotti – ma, se l’agronomo darà parere diverso e verificherà il buono stato di salute, saremo ben felici di modificare il progetto e di prevedere solo un intervento a salvaguardia del porfido».

Entro ferragosto, quindi, si potrà conoscere il futuro di piazza Cavour e le condizioni del suo storico cedro del Libano.