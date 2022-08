Biglietti in vendita per l’esordio di campionato del Varese

Dopo l’antipasto di Coppa Italia con la vittoria ai rigori contro il Legnano, il Varese è pronto per l’esordio in campionato, in programma domenica 4 settembre (ore 15.00) contro i milanesi dell’Alcione.

Sarà la prima giornata del Girone B di Serie D, con i biancoossi che hanno grandi ambizioni e vogliono quindi iniziare con il piede giusto.

La comunicazione della società:

I biglietti sono acquistabili in prevendita fino alle 23:59 di sabato 3 settembre attraverso la piattaforma Diyticket.it (qui il link) mentre domenica sarà possibile acquistarli al botteghino in via Vellone a partire dalle 13:30, con l’ingresso al pubblico previsto per le 14:00. Si ricorda che dalle 13:30 ai botteghini sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento stagionale.

PREZZI

16 euro tribuna centrale, 12 euro in tribuna laterale (10 euro ridotto per i minori di 16 anni e over 70), 8 euro settore distinti (6 euro per i biglietti ridotti). Per l’acquisto in prevendita è previsto un euro di diritti.