Bimbo di 18 mesi rischia di soffocare, vigile di Verbania lo salva

Ha visto una mamma con il bimbo in braccio disperata perché il figlio non respirava ed era diventato cianotico. Non ha esitato un istante l’agente di Polizia Locale di Verbania ed è intervenuto, dopo aver chiesto l’intervento dei sanitari, ed ha salvato la vita del piccolo. (foto di repertorio)

È accaduto mercoledì 3 agosto a Intra. Il piccolo di 18 mesi stava bevendo da un biberon del latte con i biscotti, quando all’improvviso il cibo gli si è bloccato in gola. In pochi minuti il respiro si è fatto faticoso e la mamma disperata ha chiesto aiuto ai passanti. A quel punto il vigile Gabriele Ferraris che passava di lì, è intervenuto e ha praticato le manovre di disostruzione pediatrica. Il piccolo ha ripreso a respirare regolarmente ed è statao trasferito all’ospedale Castelli di Verbania e sta bene.

Il sindaco di Verbania, Silvia Marchionini, chiederà al Consiglio Comunale di formulare un pubblico encomio a Gabriele Ferraris che “con questo gesto, non solo ha svolto al meglio il suo dovere, ma sottolinea e ricorda a tutti noi come il lavoro della Polizia Locale è di grande utilità alla nostra comunità e ai cittadini”.